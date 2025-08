Las facturas instaron a comerciar por Cowboys 4 Time Pro Bowler

El Bills de búfalo La lista está casi completa en la temporada regular. Pero eso no significa que el equipo no pueda actualizar una posición si hay un jugador para perseguir.

El viernes por la tarde, el Dallas Cowboys El corredor de pases Micah Parsons pidió ser cambiado. El cuatro veces Pro Bowler no está contento con los Cowboys que no le ofrecen el contrato que quiere. Con Parsons entrando en el último año de su acuerdo, sabe que no puede jugar sin una extensión a largo plazo.

El corredor de pases de los Cowboys Micah Parsons podría ser cambiado

No sería prudente que Parsons salga al campo sin ningún contrato a largo plazo que pudiera pagarle si sufriera alguna lesión. Los Cowboys son conocidos por tomar conversaciones de contrato hasta el cable. El año pasado, Dallas no extendió el receptor abierto Ceedee Lamb hasta agosto. Lamb estaba en la misma posición que Parsons entrando en el último año de su acuerdo, y los Cowboys cedieron a sus demandas contractuales.

Lamb no fue el único jugador que no recibió un nuevo contrato hasta el final de la temporada baja. Unos días antes del juego de la Semana 1 de los Cowboys contra el Cleveland BrownsEl equipo extendió el mariscal de campo Dak Prescott. El mariscal de campo de 32 años estaba listo para convertirse en agente libre en la temporada baja pasada, pero los Cowboys sabían que no podían dejarlo caminar.

Dallas probablemente le dará a Parsons el contrato que quiere, pero actualmente, los equipos buscarán cambiar por él. Un equipo que debería buscar cambiar por Parsons son los proyectos de ley.

Se instaron a facturas a comerciar por Parsons

Si los Bills obtienen un corredor de pase de élite, podría ayudarlos a superar a los Jefes de Kansas City. Liam Rebellato de la última palabra sobre deportes piensa que los Bills podrían ser jugadores para Parsons.

«Los Bills están en la puerta de un Super Bowl y pueden ver fácilmente a Parsons como la pieza que falta para ponerlos en la cima. Buffalo actualmente tiene a Gregory Rousseau, que está mejorando progresivamente, y Joey Bosa. Bosa, aunque talentoso, es propenso a las lesiones y ha luchado por permanecer en el campo a lo largo de su carrera «, escribió Rebellato.» Parsons es una mejora clara y significativa sobre ambos. Parsons trae velocidad de élite fuera del borde y la habilidad que rompe el juego. Su presencia elevaría la defensa de Buffalo en una de las unidades más peligrosas de la liga. Buffalo parecerá un tiro largo en los posibles destinos comerciales de Micah Parsons debido a la falta de espacio en el límite. Pero para un equipo que busca ganar el Super Bowl ahora, descubrir una forma de adquirir Parsons pondría los Bills en la cima ”.

Buffalo hablará con los Cowboys, pero esto podría ser una repetición de la situación con Myles Garrett. El corredor de pases de Browns, Myles Garrett, solicitó ser negociado en febrero, y un mes después obtuvo un nuevo contrato a largo plazo.

Cleveland nunca puso a Garrett disponible para un intercambio, que probablemente será de la misma manera con Parsons.

Dallas solo tiene unas pocas semanas más hasta la temporada regular, y será mejor que hagan un trato con Parsons antes de que comience la temporada.