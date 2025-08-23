Las facturas entregan un mensaje fuerte en WR de 4.000 yardas en medio de rumores de corte

El Bills de búfalo Podría enfrentar algunas decisiones difíciles en su sala de receptor ancho en los cortes finales, con un veterano de lesión, según los informes, en el bloque de corte.

El equipo agregó a Curtis Samuel la temporada baja con la esperanza de poder proporcionar un objetivo profundo muy necesario, pero ha luchado con lesiones y un juego inconsistente durante su primer año. Samuel nuevamente ha estado plagado de lesiones durante el campamento de entrenamiento y enfrentó rumores de que podría ser liberado, pero el entrenador en jefe de los Bills, Sean McDermott, entregó un mensaje seguro sobre el receptor veterano.

Curtis Samuel hace un gran regreso

Samuel regresó al campo esta semana después de perderse varias semanas con una lesión en los isquiotibiales, uniéndose a sus compañeros de equipo para participar en simulacros. McDermott compartió algunos elogios para el veterano.

«Diría que se ve bien en sus dos días hasta este punto», McDermott dijo.

El entrenador en jefe de los Bills admitió que hizo que Samuel volviera a perder tanto el verano y que su papel en el equipo aún no se ha determinado.

Los Bills agregaron un trío de veteranos que podrían reducir los objetivos de Samuel esta temporada. Los Bills firmaron a Elijah Moore, Lavishka Shenault Jr. y Joshua Palmer, con los tres proyectados para ganar lugares en la lista activa. Se espera que los receptores que regresan Khalil Shakir y Keon Coleman ocupen la parte superior de la tabla de profundidad, aunque los Bills han enfatizado una ofensiva que difunde los objetivos de manera más uniforme.

Samuel tiene un historial fuerte antes de llegar a Buffalo la temporada pasada. Ha aparecido en 105 juegos de carrera, haciendo 348 recepciones para 3,636 Tardos con 23 touchdowns. El rápido receptor también ha sido una amenaza en el suelo, acumulando 729 yardas por tierra y siete puntajes por tierra.

Los expertos vieron un futuro turbio para Curtis Samuel

Aunque sería difícil para los Bills separarse de Samuel dado su contrato de $ 24 millones y su veloz establecido, algunos expertos creían que el equipo lucharía para encontrar un lugar para él.

Reportero Jay Skurski de Buffalo News sugirió que los proyectos de ley podrían tratar de intercambiar el receptor veterano, limpiando el camino para que el ex miembro del equipo de práctica Tyrell Shavers asumiera un papel más importante.