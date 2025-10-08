Las facturas en el lanzamiento comercial de la división envían el segundo segundo equipo al equipo de 1-4

El Bills de búfalo Perdido por primera vez en la temporada regular 2025 el domingo por la noche, cuando el Patriotas de Nueva Inglaterra‘mariscal de campo de segundo año, Drake MayeSe le ocurrió un viaje ganador del juego para ganar el juego 23-20 en Buffalo.

Y, sin embargo, el pánico no comenzará a arrastrarse todavía, uno esperaría.

De hecho, con respecto a los oficios, el equipo podría ser más un vendedor que un comprador antes de la fecha límite de noviembre, a menos que encuentren un talento de élite en el borde o un receptor de pases de alto nivel.

En este punto, dada su profundidad en ciertos puntos, como el receptor abierto, pueden buscar descargar ciertas piezas prescindibles. Una de esas piezas prescindibles podría terminar siendo anterior Panteras de Carolina selección de segunda ronda, Curtis Samuel.

En esta propuesta comercial, los proyectos de ley hacen un acuerdo con los rivales de la división, el Miami DolphinsPara enviar a Samuel al sur de Florida para una selección de la séptima ronda.

Curtis Samuel ha tenido un rendimiento inferior en Buffalo

Samuel fue firmado con un acuerdo de tres años y $ 24 millones por los Bills en la temporada baja de 2024, después de haber pasado los tres años anteriores con el Comandantes de Washington.

Aunque en el transcurso de sus tres años en Washington nunca logró superar los 851 yardas de recepción que logró en el último año de su acuerdo de novato con el PanterasReunó dos temporadas consecutivas de más de 600 yardas, que en 2022 también incluyeron 187 yardas adicionales que ejecutan la pelota.

Sin embargo, desde que firmó con el FacturasNo ha podido mantenerse al día con su producción de doble amenaza WR2/3 de 3 niveles, obteniendo solo 253 yardas de recepción en 2024.

Y para empeorar las cosas, Samuel ni siquiera estuvo activo en la lista del día del juego durante las primeras tres semanas de la temporada antes de finalmente tener algunas oportunidades para tener un impacto en el juego.

Desde que regresó al redil, la antigua Pantera ha logrado solo 3 recepciones para 35 yardas y 1 touchdown en los últimos dos juegos.

¿Cómo sería un intercambio a los Dolphins?

Buffalo no está interesado en hacer que el hábito de enviar jugadores a posiciones clave para rivalizar franquicias.

Pero en este punto, parecería ser un beneficio mutuo: Miami se parece poco o ninguna amenaza para el FacturasActualmente se encuentra en 1-4 con el entrenador en jefe Mike McDaniel firmemente en el asiento caliente.

El Delfines‘La ofensiva necesita algo de chispa después de perder Tyreek Hill a una lágrima de rodilla y ACL dislocada de la temporada, y Samuel podría entrar y ayudar a llenar el vacío como la tercera opción detrás Jaylen Waddle y Malik Washington.

El Facturas perder y arriesgarse muy poco al dejar que Samuel camine, incluida la amenaza de que su éxito vuelva a morderlos más tarde este año

En este momento, los Colts, los Jefe y el Cargadores son amenazas más importantes y creíbles para el éxito de los Bills en la temporada 2025 que en Miami. Entonces, si el reegundo Round se puede mover por un valor positivo: Buffalo debe saltar sobre él lo más rápido posible.

Sin embargo, incluso en el mejor de los casos, la compensación es probablemente menos fascinante. Pero dado el papel limitado de Samuel en la ofensiva: recuperar cualquier cosa podría valer la pena para Buffalo.

Miami Dolphins recibir: Curtis Samuel2027 Séptima ronda.

Bills de búfalo recibir: 2026 Séptima ronda