Las facturas dan una nueva actualización crítica sobre RB James Cook

El Bills de búfalo tener un problema en sus manos. El corredor James Cook ha estado pidiendo un nuevo contrato durante la temporada baja, pero los Bills no han cedido.

El corredor de los Bills, James Cook, está aguantando

Cook está en el último año de su acuerdo y se convertirá en agente libre la próxima primavera si las dos partes no pueden resolver un contrato. A la mayoría de los jugadores de la NFL no les gusta no tener un contrato a largo plazo bajo ellos en caso de que ocurra una lesión. Muchas otras ligas, como el béisbol de la NBA y Major League, tienen estrellas que quieren probar el mercado abierto. Pero con el fútbol como un juego tan físico, a los jugadores les gusta saber que tienen algo de dinero garantizado.

Cook no causó demasiado drama con querer un nuevo contrato, e incluso informó al campamento de entrenamiento el primer día. Muchos otros jugadores de la NFL que buscaban acuerdos en la liga no informaron al campamento e incluso pidieron ser intercambiados.

Todo con Cook comenzó a cambiar la semana pasada cuando Comandantes de Washington El receptor Terry McLaurin solicitó un intercambio. El receptor de 29 años ha tenido una disputa por contrato con el equipo durante toda la temporada, incluso se mantiene fuera del campamento. McLaurin finalmente tuvo suficiente y decidió que quería salir.

Dallas Cowboys El corredor de pases Micah Parsons siguió los pasos de McLaurin el viernes. El cuatro veces Pro Bowler está buscando un nuevo acuerdo y ha solicitado un intercambio.

Cook decidió sentar la práctica el domingo, el lunes y el miércoles, no por una lesión. El corredor de 25 años tuvo una pequeña protesta, pero eso parece que podría llegar a su fin.

Se suponía que Cook debía volver a la práctica, pero no

Según el entrenador en jefe de los Bills, Sean McDermott, Cocinar Se suponía que volvería a practicar el jueves. Sin embargo, cuando comenzó la práctica, Cook no se había visto en ninguna parte.

La práctica de Bills está a punto de comenzar y todavía no hay señales de James Cook. Sean McDermott dijo que esperaba que estuviera ahí fuera. Ha estado «reteniendo» desde el domingo. pic.twitter.com/ha28dg0yfh – Mike Bundt (@Mike_Bundt) 7 de agosto de 2025

Buffalo no puede permitirse el lujo de que Cook se pierda en cualquier momento porque tendrá que llevar una gran carga de trabajo. Los Bills buscan finalmente llegar al Super Bowl por primera vez desde la década de 1990. Si llegan al gran juego, mucho de eso tendrá que ver con el juego sobresaliente de Cook.

Con menos de cinco semanas hasta el primer juego de temporada regular, los Bills necesitan a todos a bordo. Buffalo abrirá su año contra el Ravens de Baltimore¿Quién podría ser el equipo para vencer en la AFC?

Cook tendrá que enfrentarse a uno de los mejores corredores de la NFL, Derrick Henry de los Ravens. Henry ha sido el corredor más destacado de la liga durante la última década. Si Cook puede superarlo, entonces puede mostrar la oficina principal de los Bills que está en el mismo nivel que un futuro miembro del Salón de la Fama.

Con suerte, las facturas pueden resolver un nuevo contrato con Cook antes de que la temporada comience a evitar distracciones. El objetivo principal para Buffalo esta temporada es ganar el Super Bowl, y cualquier pequeño drama podría evitar que alcancen su objetivo.