Las facturas cortan lazos con el ala cerrada rival de 6 pies 5 pulgadas

«Herndon jugó más recientemente para los Saints en 2024 y los Jaguars del 2018-23», señaló el equipo en su anuncio el martes. «La seguridad ha jugado en 84 juegos y comenzó en 34 durante sus siete años en la liga. Durante ese tiempo, Herndon acumuló tres intercepciones, 32 pases defensados y 243 tacleadas totales. Herdon también tuvo períodos con los Gigantes y los Colts».

Los ala cerrada de Bills lucharon en la pérdida de pretemporada

Los Bills están ubicados en la parte superior de su sala de ala cerrada, con el ex selección de primera ronda Dalton Kincaid en el número 1 y confiaba en el veterano Dawson Knox detrás de él en el número 2.

Sin embargo, el equipo podría tener algunos signos de interrogación detrás de esos dos. Como Randy Gurzi de SI.com Notado, sus alas cerradas de respaldo no mostraron mucho en la derrota ante los Gigantes de Nueva York.

Kincaid también puede enfrentar cierta presión en la próxima temporada. Después de que se vio obstaculizado por una serie de lesiones en las últimas dos temporadas, el entrenador en jefe de los Bills, Sean McDermott, emitió un desafío a Kincaid para fortalecerse en la temporada baja. Aunque ha mostrado cierta mejora a través del campamento de entrenamiento y el primer juego de pretemporada, Kincaid puede necesitar demostrar su valía en el próximo año.