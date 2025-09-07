Las facturas caen de los favoritos de la Semana 1 después de que las lesiones críticas sacuden al equipo

El día finalmente ha llegado para el Bills de búfalo competir en un juego que afecta su récord de victorias/pérdidas. Buffalo se enfrentará al Ravens de Baltimoreque podría ser uno de los mejores juegos en todo el calendario de la NFL este año.

Buffalo y Baltimore coinciden bien. Ambos equipos podrían representar a la AFC en el Super Bowl esta temporada, por lo que sería genial para los Bills asegurar una victoria.

Buffalo ya no favoreció para vencer a Ravens

Aunque los Bills jugarán en casa para el próximo juego, no se consideran los favoritos para ganar. Cuando se abrió la línea de apuestas esta semana, Buffalo fue inicialmente un favorito de 1.5 puntos. Esto significa que si alguien quisiera apostar por los billetes para cubrir el diferencial, necesitaría que Buffalo gane por al menos dos puntos para la apuesta en efectivo.

Según Brandon Gustafson de CBS Sports, los Ravens ahora están favorecidos para ganar por 1.5 puntos.

«Los Bills se abrieron como favoritos en casa contra un equipo de los Ravens que vencieron en los playoffs el año pasado, pero ahora se encuentran como delgados desvalidos». Gustafson escribió el sábado. «Los Ravens tienen posiblemente una mejor lista de arriba a abajo, pero los Bills derribaron a Baltimore en un thriller en la ronda divisional de la AFC después de que Mark Andrews dejó caer un intento de conversión de dos puntos. año en la temporada regular, aunque ese juego fue en Baltimore.

Bills y Ravens tendrán nuevos pateadores

Buffalo se enfrenta a varias lesiones, incluido el de Kicker Bajo Tylerquien ha sido colocado en la reserva lesionada debido a una lesión izquierda de cadera y ingle. El pateador de 28 años hizo con éxito 24 de 29 goles de campo la temporada pasada y fue perfecto en intentos de más de 50 yardas, convirtiendo a cuatro de ellos.

Los proyectos de ley firmaron a los veteranos de 18 años Prater mate Para llenar los zapatos de Bass durante al menos los primeros cuatro juegos o tal vez más. El año pasado, Prater apareció en cuatro juegos para los Cardenales de Arizona antes de ser colocado en la reserva lesionada con dolor en la rodilla.

El juego de patadas siempre es crítico en la NFL ya que la mayoría de las veces, tres o menos puntos ganan juegos. Buffalo no es el único equipo que queda sin un nuevo pateador. Los Ravens cortaron a los veteranos de 13 años Justin Tucker Esta temporada baja después de acusaciones de mala conducta. Tucker fue un bolero profesional siete veces y tuvo muchas patadas ganadoras a lo largo de su carrera. El pateador novato Tyler Loop será el abridor de los Ravens esta temporada. Loop fue una selección de la sexta ronda el pasado abril de la Universidad de Arizona. Durante la pretemporada, Loop hizo cinco de seis goles de campo en la victoria de los Ravens sobre el Dallas Cowboyscon su más largo siendo 53 yardas.

El juego de patadas es desconocido para ambos equipos. Un equipo está lanzando a un pateador novato, mientras que el otro tiene un pateador de 41 años que no ha jugado en más de un año.

Los Bills también estarán en su esquinero novato Maxwell Hairston y un veterano esquinero Tre’davious White. El mariscal de campo de Baltimore, Lamar Jacksonpodría aprovechar una secundaria débil.