Las fábricas de automóviles de Corea del Sur comienzan a verse abrumadas por China

Seúl, VIVA – El mundo del automóvil asiático está entrando en un nuevo capítulo que resulta bastante interesante de observar. Porcelana Lo que alguna vez se conoció como la «fábrica mundial» ahora está comenzando a estar en pie de igualdad, desafiando incluso a países que antes eran superiores en tecnología.

Este cambio también se ha sentido Corea del Suruna de las grandes potencias industria automotriz global. El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, admitió abiertamente que China ha alcanzado e incluso superado a su país en varias áreas de tecnología y capital.

En el pasado, la cooperación industrial entre China y Corea del Sur se desarrolló siguiendo un patrón bastante claro. Corea del Sur aporta tecnología y capital, mientras que China aporta mano de obra y una gran capacidad de producción.

Ahora, el mapa ya no es totalmente válido. Chapado VIVA Automotriz de CarnewschinaLunes 5 de enero de 2026, el rápido desarrollo industrial de China ha hecho que las relaciones entre los dos países se vuelvan más equilibradas y competitivas.

Este cambio es más pronunciado en los sectores de la automoción y los vehículos eléctricos. China es ahora el mayor productor y exportador de vehículos eléctricos del mundo, y las marcas locales son cada vez más agresivas a la hora de penetrar en el mercado global.

Por otro lado, Corea del Sur sigue desempeñando un papel importante en la industria automovilística mundial. Este país es fuerte en el sector de componentes, electrónica de vehículos y tecnología de baterías, que son ampliamente utilizados por los fabricantes mundiales.

En cuanto a las baterías, la competencia es cada vez más interesante. Las empresas chinas destacan en la producción de baterías más baratas y en el control de las materias primas, mientras que Corea del Sur se centra en baterías de alta tecnología con mejor rendimiento.

La entrada de baterías baratas procedentes de China hace que la competencia sea aún más dura. Los fabricantes surcoreanos también deben encontrar formas de seguir siendo competitivos en el creciente mercado de vehículos eléctricos.

No sólo en motores y baterías, la competencia también se extiende al «cerebro» móvil. Los fabricantes chinos están implementando cada vez más funciones inteligentes como sistemas de asistencia al conductor e inteligencia artificial, incluso en automóviles de gama media.

Esta condición alienta a los fabricantes surcoreanos a acelerar el desarrollo de automóviles basados ​​en software. Se están realizando grandes inversiones para no quedarse atrás en la carrera por la tecnología de los vehículos del futuro.