Las exportaciones de petróleo de Venezuela paralizadas tras el ataque de EE.UU.

Caracas, EN VIVO – Exportaciones de petróleo Venezuela paralizado en medio de operaciones militares estadounidenses en el país, según un informe de Reuters que cita cuatro fuentes que pidieron no ser identificadas.

Las exportaciones de petróleo de Venezuela, que cayeron a niveles mínimos en medio del bloqueo del presidente estadounidense Donald Trump a todos los petroleros sancionados, ahora están paralizadas porque los capitanes de los puertos no han recibido solicitudes de permisos de salida para los buques cargados, dijeron varias fuentes a la agencia de noticias.

Varios buques que transportan petróleo crudo en Venezuela, cuyo envío está previsto a Estados Unidos de América y Asia, aún no han zarpado, informó la agencia de noticias, citando datos del servicio de seguimiento de barcos TankerTrackers.

Varios otros camiones cisterna previstos para cargar combustible abandonaron el país vacíos. En concreto, el sábado no había ningún camión cisterna lleno de carga en el principal puerto petrolero del país, en José.

Citando fuentes anónimas, Reuters señaló que tal interrupción de las exportaciones podría obligar al país a reducir la producción de petróleo.

Anteriormente, citando datos de seguimiento de barcos y corredores marítimos, el Wall Street Journal informó que un petrolero con destino a Venezuela para transportar petróleo había cambiado de rumbo y ahora se dirigía a Nigeria.

Mientras tanto, otros cuatro barcos dejaron de navegar después de que Venezuela fuera atacada por Estados Unidos.

El sábado, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que Estados Unidos había lanzado un gran ataque contra Venezuela, mientras que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, habían sido arrestados y sacados del país.

Varios medios informaron sobre una explosión en Caracas y afirmaron que la operación fue realizada por miembros de la unidad de élite Delta Force. (Hormiga)