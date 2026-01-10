Las exportaciones de la India a China aumentan un 33 por ciento en medio de cambios en los patrones del comercio mundial







Porcelana está emergiendo gradualmente como un importante destino de exportación para la India, con envíos que aumentaron un 33 por ciento a 12.220 millones de dólares durante abril-noviembre del año fiscal actual, según datos del Ministerio de Comercio.

Los datos señalan un cambio estructural en la relación comercial bilateral. El aumento de las exportaciones fue impulsado por productos como harinas oleaginosas, productos marinos, instrumentos de telecomunicaciones y especias, según muestran los datos.

Durante abril-noviembre de 2024-25, India exportó bienes por valor de 9.200 millones de dólares. Fueron 9.890 millones de dólares en abril-noviembre de 2022-23 y 10.280 millones de dólares en 2023-24.

El fuerte salto a 12.220 millones de dólares en 2025-26 no solo revierte la caída del año pasado sino que también marca el nivel más alto de los últimos cuatro años, mostraron los datos.

«Esta distribución entre productos electrónicos, agricultura y metales básicos indica que el aumento de las exportaciones no está estrechamente concentrado sino que refleja una expansión estructural más amplia de las exportaciones de la India a China», dijo un funcionario.

Un exportador dijo que la industria india está explorando oportunidades en diferentes mercados, ya que los altos aranceles en Estados Unidos les dificultan enviar productos a precios competitivos en América.

