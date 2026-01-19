Las exportaciones de automóviles de la India aumentarán un 24 por ciento en 2025, superando los 63 lakh de unidades







Automóvil Las exportaciones de la India aumentaron un 24 por ciento en 2025 impulsadas por la sólida demanda de automóviles, vehículos de dos ruedas y vehículos comerciales en los mercados extranjeros, según los últimos datos de SIAM. Las exportaciones totales el año pasado aumentaron a 63,25,211 unidades frente a 50,98,474 unidades en el año calendario 2024, un aumento del 24,1 por ciento.

Las exportaciones de vehículos de pasajeros aumentaron a 8,63,233 unidades, un 16 por ciento más en comparación con 7,43,979 unidades en 2024. Los despachos de vehículos utilitarios experimentaron un aumento del 32 por ciento el año pasado a 4,27,219 unidades frente a 3,23,624 unidades en 2024. Los envíos de automóviles de pasajeros aumentaron 3 por ciento a 4,25,396 unidades en 2025 en comparación con 4,12,148 unidades en el año anterior correspondiente.

SIAM señaló que la demanda se ha mantenido estable en la mayoría de los mercados, incluidos Oriente Medio, África y América Latina.

Maruti Suzuki lideró el espacio con el envío de 3,95 lakh de unidades en 2025 en comparación con 3,26 unidades en 2024. El fabricante de automóviles dijo que sigue en camino de lograr su objetivo de 4 lakh de unidades. exportaciones para el año fiscal 26. «Maruti Suzuki hoy aporta el 46 por ciento de todas las exportaciones de vehículos de pasajeros de la India y hay muchas razones por las que deberíamos captar una gran parte del comercio mundial», dijo el director ejecutivo senior de Asuntos Corporativos de Maruti Suzuki India, Rahul Bharti.

Las exportaciones de vehículos de dos ruedas ascendieron a 49,39,706 unidades, un aumento del 24 por ciento, en comparación con 39,77,162 unidades en 2024. Los envíos de motocicletas aumentaron un 27 por ciento a 43,01,927 unidades, mientras que los scooters experimentaron un aumento del 8 por ciento a 6,20,241 unidades en 2025. Los envíos de vehículos de tres ruedas aumentaron un 43 por ciento a 4,25,527 unidades el año pasado. año frente a 2,98,235 unidades en 2024. El total de vehículos comerciales experimentó un aumento del 27 por ciento a 91,759 unidades el año pasado.

