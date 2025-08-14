Las exigentes esperanzas de comercio de estrellas de los Lakers enfrentan la dura verificación de la realidad

El Los Angeles Lakers flexibilidad preferida sobre contratos a largo plazo esta temporada baja a emparejarse Luka Doncic con otra estrella en su post-LeBron James era.

MVP dos veces Giannis antetokounmpoEl futuro en Milwaukee sigue en duda, Shams Charania de ESPN informó recientemente. MVP tres veces Nikola Jokic también levantó algunas cejas sobre su decisión de Postpone las conversaciones de extensión con el Nuggets de Denver Hasta después de la próxima temporada.

Los fanáticos de los Lakers sueñan con emparejar a uno de ellos con Doncic. Pero el comercio de cualquiera de las superestrellas, si están disponibles, será una búsqueda desafiante para los Lakers, Según Dan Woike de The Athletic.

«¿Creo que es realista como objetivo comercial? No, en realidad no. El mercado debería ser suprimido por un jugador que dice que simplemente caminaría a los Lakers en la agencia libre, por lo que otros 28 equipos ni siquiera deberían considerar las ofertas, y aún así la oferta de los Lakers sería delgada», escribió Woike en su correo de correo del 13 de agosto.

Tal como está actualmente, los Lakers solo tienen una selección de primera ronda (2031 o 2032) y su selección de segunda ronda 2032 disponible para comerciar y más de $ 100 millones de salarios expirados, si incluye a LeBron, quien optó por su opción de jugador de $ 52.6 millones.

Woike señala 2027 como el verano más grande para los Lakers.

«Ahora, 2027 en la agencia libre, si Giannis o Jokić llegarán allí, podría ser interesante, especialmente si Dončić tiene el tipo de temporada que los Lakers esperan de él», escribió Woike.

LA LEKERS NO PISTO POR LAS ESTRELLAS

Pero si bien la clase de agencia libre de 2027 podría ser encabezada por Jokic, Antetokounmpo, el presidente de los Lakers, Rob Pelinka, dejó en claro que no se están moviendo para perseguir a una estrella para combinar con Doncic, quien cumplirá 27 años en febrero.

“No se equivoquen, estamos en el modo de campeonato de victorias, pero creo que siempre, pero creo que,

No quiero aburrir a las personas con delantal que el público de baloncesto ha tenido suficiente de eso. Pero en el nuevo sistema en el que estamos, tener una opcionalidad es clave para construir equipos «, Pelinka explicó Durante la conferencia de prensa del 2 de agosto, eso marcó oficialmente el acuerdo de extensión de Doncic. «Creo que hemos visto a algunos equipos atascarse en los delantales, y una vez que estás en ellos, es difícil salir de ellos».

Pero Pelinka dejó la puerta abierta para cambiar por una estrella si es el movimiento correcto.

«Y hemos sido muy intencionales para mantener nuestra opcionalidad para hacer [win] ahora se mueve si hay buenos [win] Ahora se mueve para hacer o tener una especie de flexibilidad en el futuro «, agregó.» Pero digo que toda la opcionalidad está ahí para que lo usemos ahora si el movimiento correcto nos presenta. Queremos hacer movimientos inteligentes, pero estar en una posición de flexibilidad en lugar de estar atascado es realmente prometedor de cómo vamos a construir este equipo en el futuro «.

No se ofrece dinero a largo plazo

Los Lakers evitaron ofrecer dinero a largo plazo esta temporada baja aparte de Luka DoncicLa extensión máxima de tres años y $ 165 millones.

Sus otros movimientos esta temporada baja fueron solo dos años de oferta para Jake Laravia, Deandre Ayton y Marcus Smart.

Tanto Ayton como Smart tienen opciones de jugadores en el segundo año de sus acuerdos. LeBron James‘$ 52.6 millones saldrán de los libros después de la próxima temporada. Los Lakers pueden tener hasta más de $ 100 millones en la sala de capitalización el próximo verano para perseguir una estrella en la agencia libre, encabezado por James y Kevin Durant (Si no está de acuerdo con una extensión con el Cohetes de Houston).

¿La apuesta de los Lakers valdrá la pena?

Solo el tiempo lo dirá.