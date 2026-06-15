Las etapas electorales de 2029 comienzan el próximo año, la KPU fija un presupuesto en 1,4 billones de IDR

Jacarta – La Comisión Electoral General (KPU) ha asignado un presupuesto de 1,4 billones de IDR para las actividades de la etapa electoral de 2029 que se llevarán a cabo el próximo año.

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Este presupuesto está incluido en el límite máximo indicativo de la KPU para 2027, que se informó en una reunión conjunta con la Comisión II de la Cámara de Representantes en el Complejo Parlamentario, Senayan, Yakarta Central, el lunes 15 de junio de 2026.

El presidente de la KPU, Mochammad Afifuddin, explicó que se necesita un presupuesto de más de 1,4 billones de rupias para diversas actividades en las etapas electorales de 2029, a partir de las etapas de planificación, registro y nominación.

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A las actividades de planificación del programa y presupuesto, así como a la preparación de los reglamentos de aplicación para la celebración de elecciones, se les asigna un presupuesto dentro del límite indicativo de 2027 de 339.916 millones de IDR.

Estas actividades de planificación incluyen la redacción de reglamentos, divulgación, capacitación técnica, orientación técnica para las elecciones, fortalecimiento del soporte informático electoral, selección de miembros de la KPU provincial y de la KPU de regencia/ciudad, y preparación de la logística para las etapas electorales.

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«Entonces (el presupuesto) para el registro y verificación de los participantes en las elecciones es de 464.347.213 IDR. Este suele ser el registro de los partidos candidatos que participan en las elecciones de 2029», dijo Afifuddin.

Mientras tanto, para el presupuesto para la formación del organismo ad hoc, la KPU asignó fondos por valor de 187,5 mil millones de rupias. Estas actividades incluyen la formación de una agencia electoral ad hoc llevada a cabo por la unidad de trabajo de la KPU de Regencia/Ciudad (satker) junto con su apoyo operativo.

Además, la KPU presupuestó actividades para actualizar los datos de los votantes y compilar listas de votantes por un total de 239.300 millones de rupias.

En esta etapa, la asignación presupuestaria se utilizará para las actividades de actualización de los datos de los votantes realizadas por los funcionarios de recopilación de datos de los votantes designados por la KPU, la adquisición de equipos para la actualización, la socialización de los métodos de actualización, el cobro de los salarios de los funcionarios, hasta el proceso de registro y divulgación al público en los medios de comunicación disponibles.

«Entonces el presupuesto para determinar el número de escaños y determinar los distritos electorales es de alrededor de 164.775.163 rupias y para las etapas de nominación del presidente y vicepresidente, así como la nominación de miembros de la Cámara de Representantes, el DPD, el DPRD provincial y el DPRD de regencia/ciudad, hemos asignado 33.217.602 rupias», dijo.

En la etapa de nominación de los participantes en las elecciones, el presupuesto se utilizará para actividades de preparación, controles administrativos, verificación de campo, muestras con controles finales de la administración de candidaturas realizadas por la KPU, la KPU provincial y las unidades de la KPU de regencia/ciudad como actividades de validación de los expedientes de las candidaturas.