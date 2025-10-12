Las estrellas de YouTube ‘The McCartys’ están listas para el programa de animación y competencia

YouTube estrellas “Los McCarty” están expandiendo su universo.

Además del Spooky Special, su primer programa interactivo en vivo, “que ilustró su capacidad para hacer un episodio de media hora”, dijo Catherine Winder (Wind Sun Sky), ya se están desarrollando una serie animada y una serie de competencia sin guión con Kevin Healey como presentador, revelaron en un evento de la industria. mipcom en Francia.

«Estamos buscando formas realmente innovadoras de expandir la marca», dijo Paul Telner de Viral Nation.

«Realmente no hay nada como ellos en YouTube. Realmente arrinconaron este tipo de contenido aterrador de Halloween». También se ha creado un sitio de comercio electrónico, todo ello dentro del mismo universo «cohesivo» de Camp McCarthy, afirmó Stephanie McCarthy.

La familia también recordó sus inicios.

«Antes de que todo esto comenzara, yo era profesor de historia en una escuela secundaria. No tenía ambiciones ni deseos de hacer lo que estoy haciendo hoy. ¡No sabía que existía!», admitió Kevin McCarthy. La pandemia de COVID lo cambió todo.

«Stephanie trabajaba en la industria de la salud, ella estaba fuera de casa y yo estaba atrapado con un niño de cuatro años y otro de seis meses. Solo para mantener la cordura, comenzamos a hacer videos ridículos y esos videos comenzaron a volverse populares. Crecimos y crecimos en TikTok, pero sabíamos que YouTube era el lugar para estar».

Al final, decidió centrarse en su canal a tiempo completo.

«Tenía 8.000 suscriptores en YouTube. Eso fue en 2022. Hoy en día, tenemos 16,1 millones de suscriptores y más de 22.000 millones de visitas», dijo, y Telner calificó a «The McCartys» como «uno de los aumentos más rápidos en la historia de las redes sociales».

“Empecé a mirar [them] y dije: Estas son algunas de las cosas más extravagantes, divertidas y raras que he visto en YouTube y en las redes sociales en años. Dirigen el canal con sus hijos y tiene la narración de historias en el centro. No es un canal de influencers. Tiene una narrativa y personajes que se acercan mucho más a las consideraciones de producción tradicionales”.

Winder también apreció su creatividad y su “increíble base narrativa”.

«Es excéntrico. Es espeluznante. Pensé: esto es como ‘La familia Addams’ se encuentra con ‘Beetlejuice’. Estábamos esperando algo nuevo y fresco para el espacio de la animación. Fue una obviedad hacer negocios con ellos», admitió. También porque estaban dispuestos a trabajar de “maneras innovadoras”.

“Antes era muy difícil traer una propiedad como ésta y decir: ‘Está bien, comencemos a producir series animadas’. Necesitábamos encontrar formas de probar y aprender, y crear un paquete innegable para que cuando incorporemos a nuestros socios y financistas, estemos en una posición en la que puedas mantener el control de lo que estás haciendo”.

Como señaló Stephanie McCarthy, su base de fans establecida fue útil.

«Una de las mejores cosas de las redes sociales es que obtienes todos esos datos en tiempo real. No tenemos que sentarnos y esperar: es inmediato. Podemos basar lo que estamos haciendo en esa retroalimentación. Los personajes animados tampoco serán extraños para los fanáticos.

«Están en mis videos de acción en vivo. Puedes verlos a diario y ya tienen su propia base de fans establecida», dijo Kevin McCarthy. Eso incluye al payaso Jingle Jangle.

«Tuve la suerte de ir a Vancouver al estudio de Catherine, ponerme el traje de captura de movimiento y animar Jingle Jangle. Realmente queríamos demostrar que esto funciona. El año pasado, publicamos videos con Jingle Jangle animado y Audrey animada dentro de nuestra transmisión de acción en vivo. Obtuvieron poco menos de 200 millones de visitas y obtuvimos más de 3,3 millones de suscriptores solo con estos videos».

Como argumenta Stephanie McCarthy, también conocida como Demon Mom, si bien su contenido es «popular en el espacio infantil», en realidad es «para todas las edades».

«Kevin no escribe necesariamente para niños. Escribe lo que le parece divertido. Los niños tienden a gravitar hacia esto, pero es una completa visualización conjunta. Es identificable», señaló, y su esposo agregó algunas trivialidades.

«La razón [for Demon Mom] era que era principalmente una cuestión de padre e hija, ocasionalmente con mi hijo, y luego el público seguía preguntando: ‘¿Dónde está la mamá?’ ¡Incluso pensaron que estaba muerta! Somos retorcidos, somos raros, somos divertidos. Dije: ‘¿Por qué no convertirla en un demonio?’ Explotó y obtuvo millones de visitas”.

Como la familia ya era una “caricatura humana”, argumentó, ampliar el universo parecía natural.

«Se adapta perfectamente a nuestro tipo de contenido. En cierto punto, llegas a un punto en el que has acaparado ese mercado. Eso es exactamente lo que Stephanie y yo hemos hecho en YouTube y otras plataformas. Queremos una serie animada porque solo puedo lanzar a mi hijo hasta cierto punto en el cielo en los videos. ¿Por qué no lanzarlo al espacio exterior como una caricatura?»

“Hoy en día, nos dedicamos al negocio de las carreras a largo plazo. Los McCarthy están en esto desde siempre y les estamos ayudando a construir su negocio”, dijo Telner, y Winder agregó: “Ahí es donde entra en juego la animación: es atemporal y cruza fronteras globales. Es una manera increíble para que estos muchachos permanezcan en esto por mucho tiempo”.

«Estamos construyendo una marca enorme».