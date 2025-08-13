Las estrellas de ‘Kpop Demon Hunters’ en la secuela Hopes: ‘¡Rescate Jinu!’

Las principales damas de Huntr/X están aquí para quedarse. El grupo de niñas ficticias en el corazón de la sensación animada «Cazadores de demonios de KPOP«Ya ha superado las listas de carteles con el éxito» Golden «, y rápidamente están escalando la lista de Netflix de sus películas más vistas (actualmente en el número 2 con más de 184 millones de visitas).

Arden Cho, May Hong y Ji-yooung yooquienes proporcionan las voces que hablan para Rumi, Mira y Zoey, respectivamente, tienen una teoría de por qué sus estrellas pop de ahorro mundial han resonado tan profundamente, especialmente entre las niñas.

«Es un testimonio de todos los animadores y el equipo creativo, porque hicieron el esfuerzo», dice Yoo Variedad. «Creo que son los pequeños detalles. Crearon versiones de los personajes con maquillaje y sin maquillaje. Hay un nivel de atención al detalle, como los diseños en sus pantalones PJ y cada uno con su propio estilo individual. Es un trabajo de amor.

Mientras que los cazadores de demonios titulares presentan un frente glamoroso para sus fanáticos mientras dejan caer barras y cortan a través de los demonios, también son indudablemente real En sus momentos fuera de servicio, comiendo ramen, cantando sobre su cómodo sofá y sacudiendo un salón adorable.

«En el escenario, son perfectos», agrega Cho. «Pero los junta y son tontos, son reales, están haciendo caras divertidas. Comen todas las cosas que quieren, y están eructos. Creo que nos hace, como las chicas, se sienten vistas».

Al principio de la película, Cho’s Rumi revela un secreto devastador: es medio demonio, ocultando los patrones morados a lo largo de sus brazos del mundo (y sus dos mejores amigos). En el clímax de la película, finalmente aprende a aceptar la parte de sí misma que una vez se sintió avergonzada.

«Es una metáfora tan simple, pero es realmente resonante. A veces, las peores voces son las que están en nuestra cabeza», dice Yoo. «Es una manera tan hermosa de alcanzar todos los rangos de edad en este mensaje de aprender a aceptarte a ti mismo y aprender a amarte a ti mismo».

Hong ha disfrutado particularmente viendo a los fanáticos en Internet conectar la vergüenza de Rumi a sus propias experiencias. «Hay grupos de personas en Reddit como, ‘¡Oh, esta es una película sobre rareza!’ Todos pueden estar tan seguros de que se trata de ellos: «Obviamente es esto, o obviamente es eso». Es un testimonio de cuán universal es el mensaje, y es fascinante que este tipo de comprensión profunda y curación potencial se puedan encontrar en algo que sea tan deslumbrante, divertido e hilarante «, dice ella. «Para que los niños puedan verlo 10 veces seguidas y seguir escuchando ese mensaje una y otra vez, es sorprendente».

Con tantos niños (y adultos) viendo la película en repetición, una secuela (aunque no greenlit todavía) se siente inevitable. Y Cho sabe exactamente lo que le gustaría ver en una continuación de la historia: «¡Me encantaría ver si podemos rescatar a Jinu! Es un mundo mágico, ¿verdad? Siento que las opciones son infinitas, y nuestros increíbles escritores y directores lo dejaron un poco abierto. Cualquier cosa es posible».

Además de una secuela, hay un gran sueño más que el trío espera que se haga realidad: introducir una actuación de Huntr/X de la vida real en los Oscar de Singing Voices Ejae, Rei Ami y Audrey Nuna. «Esos tres juntos son el sueño más genial. Sigo preguntando a Netflix», dice Cho. «Estoy esperando el día en que podamos ver a las chicas cantarlo en vivo. ¿Podemos introducirlas?» Somos las voces que hablan, pero realmente estamos aquí para escuchar! ‘»