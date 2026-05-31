Las estrellas de «Heated Rivalry» no participan en la lista de actores de Variety

En todos los años que he producido VariedadEn las conversaciones de Actores sobre actores, he resistido la tentación de divulgar cómo se hace exactamente la salchicha. Cuando los fanáticos se quejan en las redes sociales, por ejemplo, de que nuestra revista no emparejó a dos actores obviamente compatibles, no recurrí a X para explicarle que en realidad Lo intenté, pero uno (¡o ambos!) de los actores rechazó lo que parecía una idea innegable. A veces, las razones por las que una pareja no funcionó son escandalosas. En otros casos, son más mundanos. Pero derramar el té, por muy satisfactorio que sea un momento, solo desviaría la atención de los talentosos actores que realmente participan en nuestra serie.

Por supuesto, la magia de Actors on Actors, que regresa a la plataforma de transmisión de CNN el 3 de junio (con un gran estreno de temporada de todos los tiempos), proviene de conseguir que los dos actores adecuados hablen entre sí. Puede parecer fácil en teoría, como lo demuestran todas esas sugerencias de los fanáticos. Pero en la práctica, se trata de una serie increíblemente complicada de producir. Contratar Actors on Actors es como hacer de casamentero con las personas más famosas del planeta, y su cita para tomar un café debe ser aprobada por un ejército de publicistas y estrategas de premios.

Así que ahora voy a romper mi regla fundamental de Actores sobre Actores: voy a hablar de algunas de las estrellas que escaparon. Cuando el lunes se anuncie la programación de nuestra entrega de episodios, con algunos de los artistas más comentados de este año en televisión, un programa increíblemente importante no estará en la lista. Lamento decepcionarte, pero no incluimos a ninguno de los actores de “Heated Rivalry”. Y no fue por falta de intentos. Invité a participar a los tres actores destacados de la innovadora serie sobre jugadores de hockey homosexuales: el extraordinario Connor Storrie, el encantador Hudson Williams y el magnético François Arnaud. Estos actores, como saben millones de superfans de “Heated Rivalry”, simplemente necesitan presentarse en un evento para crear histeria masiva en las redes sociales, y tienen el talento para respaldar su estrellato de la noche a la mañana. Merecen estar en nuestra cartera junto con algunos de los nombres más importantes del negocio.

Y, sin embargo, nos rechazaron. Estoy seguro de que habrían aceptado la invitación si no fuera por un hecho clave: «Heated Rivalry» no es elegible para los Emmy de este año debido a un tecnicismo de la regla. Dado que fue realizado por Crave de Bell Media, un transmisor canadiense (que se transmite en los EE. UU. por HBO Max), el programa y sus estrellas no fueron presentados para su consideración y, como resultado, los actores no están haciendo campaña en este momento. Si bien Actors on Actors no se trata sólo de ganar premios (Ryan Reynolds lo hizo por dos películas de “Deadpool” y, más recientemente, David Corenswet, de “Superman”, aterrizó felizmente en nuestro set), las conversaciones se publican en Variedad durante los primeros días de la votación de la Fase Uno de los Emmy, por lo que es el momento perfecto para ayudar con el proceso de nominación.

Quizás a las estrellas les preocupaba que pareciera presuntuoso participar en un evento de campaña para un premio que categóricamente no podían ganar. Pero los Emmy necesitan “Heated Rivalry” más de lo que “Heated Rivalry” necesita a los Emmy. Es un éxito genuino, no sólo entre su audiencia principal, sino también entre los espectadores ocasionales de televisión que se desmayaron por su apasionante romance y el cuidadoso desarrollo de sus personajes. La exclusión de “Heated Rivalry” por parte de la Academia de TV se está desinflando en muchos frentes diferentes: para las casas de moda que quieren vestir a los recientes destacados de la Met Gala, Storrie y Williams, para la alfombra roja; para los fanáticos y para NBC, que transmitirá los Emmy este año.

¿Por qué sucede esto? Como explica mi colega Michael Schneider, la Academia de Televisión exige que un programa debe estar respaldado por dólares de producción estadounidenses para calificar, reduciendo la lista de posibles contendientes para los votantes. Los programas internacionales más populares (desde “Adolescent” hasta “Squid Game”) han eludido esta regla al agregar productores estadounidenses en algún momento del proceso antes de proyectarlos (o transmitirlos), pero por alguna razón, “Heated Rivalry” (filmada y producida en Canadá) no amplió su lista de patrocinadores cuando se vendió a HBO Max. Estos jugadores de hockey se quedaron al norte de la frontera y fuera del alcance de los Emmy.

Pero cuando un programa capta la atención y el afecto de tanta gente en Estados Unidos, ¿por qué importa dónde se produjo? ¿No se supone que los Emmy son una celebración de lo que realmente vemos? ¿Y no hemos aprendido una y otra vez durante la reinvención de la era del streaming en Hollywood que una voz nueva e importante puede surgir de lugares inesperados y que las viejas reglas están hechas para romperse?

Los Emmy se sentirán extraños sin ningún reconocimiento a un programa que nos hechizó a todos. La famosa cabaña donde los desafortunados amantes Ilya Rozanov (Storrie) y Shane Hollander (Williams) admiten que están enamorados es tan icónica para los espectadores como la cafetería Central Perk de “Friends” o el estudio de Carrie Bradshaw en “Sex and the City”. (Ambas series finalmente ganaron el premio principal de los Emmy). Bajo ninguna circunstancia «Heated Rivarly», que se ha convertido en uno de los momentos culturales definitorios de esta década, debe excluirse de cualquier ceremonia de premios que pretenda mostrar lo mejor de la televisión. Sólo desearía que no estuviera excluido también de nuestro portafolio de Actores sobre Actores.

Sólo puedo imaginar la larga fila de actores veteranos que habrían aceptado sentarse frente a tres de las nuevas estrellas más interesantes de Hollywood. Y no habrían faltado los votantes de los premios que habrían tirado de la palanca para que Ilya diera la vuelta de la victoria en directo por televisión.

Ramin Setoodeh es coeditor jefe y copresidente de Variedad.