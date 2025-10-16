Las estrellas de ‘F1’ recuerdan la intensidad del rodaje de la película de carreras de Brad Pitt

El director Joseph Kosinski, los actores Brad Pitt, Damson Idris, Sarah Niles y los productores Jerry Bruckheimer y Lewis Hamilton se unieron a la directora nacional de la Fundación SAG y miembro de la junta directiva de los BAFTA, Rochelle Rose, para un panel de discusión posterior a la proyección de “F1: The Movie”. Los creativos reflexionaron sobre el proceso innovador, intenso y gratificante de hacer la exitosa película de carreras de verano, y Kosinski admitió: «Mirando hacia atrás, pienso: ‘Dios, eso fue bastante imprudente'».

Kosinski estaba comentando específicamente sobre los largos y turbulentos días de rodaje, muchos de ellos pasados ​​en eventos reales de carreras de F1 con acrobacias extremas realizadas frente a la cámara. «Normalmente, cuando estás filmando una escena, tienes horas o días para filmarla, pero como queríamos filmar esta película en vivo en el Gran Premio mientras se desarrollan los eventos, a menudo solo disponíamos de unos minutos», recordó el director. «Hubo momentos en los que les decía a Brad y Damson: ‘Tendremos suerte de poder hacer tres tomas de esto’, especialmente la escena inicial en Silverstone. De hecho, filmamos tres escenas seguidas en unos 15 minutos».

Filmar en circuitos reales de carreras de F1 con los actores conduciendo vehículos extremos a hasta 180 millas por hora le dio a la película una profunda sensación de realismo. Pitt e Idris estaban verdaderamente al volante y Hamilton, conductor profesional además de productor de la película, se aseguró de que supieran lo que estaban haciendo.

«Brad Pitt y Damson practicaron durante cuatro meses y Lewis supervisó parte del proceso para asegurarse de que podían conducir estos autos», dijo Bruckheimer. «Cuando miras esta película y ves a Brad y Damson en el auto, en realidad están conduciendo estos autos. No se trata de efectos especiales. Es algo real. Y arriesgaron sus vidas para hacer que esta película fuera lo más auténtica posible».

Kosinski atribuye el compromiso del elenco y la supervisión de Hamilton a la autenticidad de la película, pero también señala que Apple Studios, la productora de la película, desarrolló nueva tecnología que les permitió capturar las carreras con una inmersión sin precedentes. «Que Apple haya confiado en nosotros para filmar una película de esta manera es bastante sorprendente. Afortunadamente, lo logramos», dijo.

Hamilton añadió: «Lo que estás viendo es una increíble evolución de la tecnología con Apple y esas nuevas cámaras que diseñaron para capturar diferentes ángulos. Las imágenes que tenemos de los coches son mejores que las que ves cuando miras la Fórmula 1. Estoy seguro de que en algún momento la Fórmula 1 verá cómo podemos colocar esas cámaras en nuestros coches. Pero son bastante pesados, todo el equipo».

Sin embargo, la película no se trata sólo de acrobacias y efectos. Bruckheimer reiteró que «es la energía que pusieron en el guión, porque eso crea la emoción y eso es lo que te conmueve. Son las horas, los días y los meses que Brad, Lewis y Joe dedicaron a trabajar con nuestros escritores para hacer esto lo mejor posible».

Pitt, quien produjo la película y la protagonizó, reflexionó que el equipo siempre tuvo como objetivo capturar los “momentos de pura felicidad absoluta” que acompañan a este deporte de alto octanaje. «Realmente surgió de eso», dijo, «Esta idea de ganar es una cosa, pero la pureza del deporte, el sentimiento, eso que te llena, que no cuestionas, que no dudas y que simplemente eres. Ese es el tipo de pureza en la que eres la máxima presencia».

Warner Brothers estrenó “F1” en los cines el 27 de junio. Recaudó más de 628 millones de dólares en la taquilla mundial y estará disponible para su transmisión en Apple TV el 12 de diciembre.