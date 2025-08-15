Las estrategias de MIPYME que compiten en el mercado nacional se disecan en el SMEXPO rojo y blanco

VIVA – Esfuerzos para alentar Umkm Indonesia regresa la clase nuevamente fortalecida a través del evento Sm yis rojo y blanco que tuvo lugar en grha PertaminaYakarta, 11 al 15 de agosto, 2025. Una de las series principales es Minalks con el tema «Escala local, Visión global: el papel de las MIPYME en la cadena de suministro nacional» que se celebró el martes 12 de agosto de 2025, presentó Angga Prabas, Project UKM y la marca nacional Hippindo.

Hippindo actualmente alberga 300 compañías, 800 marcas, 80,000 puntos de venta e involucra a más de 10 millones de trabajadores minoristas y sus ecosistemas. A través de esta experiencia, Angga explicó las grandes oportunidades, así como los desafíos que enfrentan las MIPYME para ingresar y sobrevivir en el mercado nacional.

Según Angga, la clave para fortalecer las MIPYME es en tres enfoque principal: la propagación para expandir el alcance del mercado y fortalecer las cadenas de suministro; Branding para crear conciencia de marca (conciencia de marca) para que el producto sea ampliamente conocido; Así como la venta para aumentar las ventas y la lealtad del cliente.

Las MIPYME a menudo enfrentan obstáculos en dos lados: producción y marketing. Por el lado de la producción, los desafíos que surgen incluyen la falta de innovación de productos, la pequeña escala de producción, el período de vencimiento corto, el capital limitado, la legalidad comercial incompleta, a diseños de envases menos atractivos.

Mientras que en el lado de marketing, las MIPYME a menudo experimentan un acceso limitado al mercado, falta de experiencia en la estrategia de marketing, barreras regulatorias y burocráticas, imágenes de marca débiles, competencia apretada con grandes marcas y una tendencia a administrar todas las líneas de negocios de forma independiente.

Para responder a estos desafíos, se pueden tomar varios pasos concretos, incluida la participación en la capacitación y la asistencia, el desarrollo de productos innovadores con calidad mantenida, completar la legalidad de los negocios y los productos, diseñar envases atractivos y seguros, establecer la cooperación con la financiación de bajo interés, comprar materias primas de la primera fuente para que los precios competitivos establezcan el precio minorista adecuado (HET), aumenten la capacidad y la consistencia en las exposiciones y el coincidencia de negocios.

Angga también destacó el potencial de la cooperación B2B a través de un esquema retornable, de envío o etiqueta privada. Las ventajas para las MIPYME incluyen ajustar objetivos de mercado más apropiados, procesos de comunicación y coordinación más rápidos, regulaciones más simples que las exportaciones, la eficiencia de rentabilidad logística y las oportunidades para aumentar la productividad.

También se aconseja a las MIPYME que creen redes con distribuidores, formen una comunidad de revendedores y establezcan asociaciones de Maklon para expandir la escala comercial.

«Las MIPYME deben atreverse a pensar a nivel mundial, a pesar de pasar de una escala local. La clave es en la innovación, la consistencia y la asociación que está justo en el objetivo», dijo Angga Prabas.

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pt Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, enfatizó que Pertamina continúa comprometiéndose para apoyar el desarrollo de MIPYME para poder penetrar en los mercados nacionales e incluso globales.

«A través del smecho de smecho rojo y blanco, Pertamina quiere ser un puente que conecta a MISMES con un ecosistema comercial más amplio. Creemos, con el apoyo adecuado, las MIPYME indonesias no son solo una fuerza impulsora para la economía regional, sino también actores importantes en la cadena de suministro nacional», dijo.

En línea con el gobierno de Asta Cita Prabowo -Bibrán, especialmente el punto 3, a saber, «mejorar el empleo de calidad, alentar el espíritu empresarial, el desarrollo de industrias creativas y el desarrollo continuo de la infraestructura», Pertamina a través de los smpepo rojo y blanco busca presentar un programa real que esté en línea con la agenda nacional de desarrollo, así como para abrir amplias oportunidades para desarrollar de manera sostenible.

Con el apoyo de ecosistemas fuertes y estrategias de marketing apropiadas, se cree que las MIPYME indonesias son capaces de ser un jugador importante en la cadena de suministro nacional, además de competir en el mercado global.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.