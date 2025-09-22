Las estaciones de Sinclair ABC no al aireán ‘Jimmy Kimmel Live’ por ahora

Sinclair comenzará a adelantarse «Jimmy Kimmel ¡Vivir!» a través de su abecedario estaciones que comienzan el martes por la noche y sustituyen el programa con «Programación de noticias», Variedad ha confirmado. Las negociaciones para el regreso del programa siguen en curso.

«A partir del martes por la noche, Sinclair se adelantará»Jimmy Kimmel Live!«En nuestras estaciones afiliadas de ABC y reemplazarlo con la programación de noticias», dijo un representante de Sinclair. «Las discusiones con ABC están en curso a medida que evaluamos el rendimiento potencial del programa».

El movimiento viene como Disney y ABC está de acuerdo con Trae de vuelta el programa nocturno de Jimmy Kimmel a su horario. Disney dijo en un comunicado el lunes: «El miércoles pasado, tomamos la decisión de suspender la producción en el programa para evitar más inflamar una situación tensa en un momento emotivo para nuestro país. Es una decisión que tomamos porque sentimos que algunos de los comentarios fueron malvados y, por lo tanto, insensibles. Hemos pasado los últimos días con conversaciones reflexivas con Jimmy, y después de esas conversaciones, llegamos a la decisión de regresar el programa el martes».

Disney kimmel marginado Después de Nexstar Media y Sinclair, dos principales propietarios de estaciones de televisión de EE. UU., Prometieron evitar «Jimmy Kimmel Live!» para los comentarios del anfitrión sobre la muerte del activista conservador Charlie Kirk. Esos anuncios se hicieron rápidamente después del presidente de la FFC Brendan Carr parecía sugerir que los emisores deberían penalizar a Kimmel por su comentario.

Muchos en la industria del entretenimiento se unieron rápidamente detrás del anfitrión nocturno, incluidos Meryl Streep, Tom Hanks y Martin Short, quienes, junto con otras 400 estrellas. firmado una carta abierta Protestando la decisión de Disney de sacar a Kimmel del aire.

El regreso de Kimmel, que tendrá lugar el martes por la noche, fue aprobado por el CEO de Disney, Bob Iger, y la copresidenta de Disney Entertainment, Dana Walden. Los términos del acuerdo aún no están claros, incluido si Kimmel tendrá que disculparse por sus comentarios sobre Kirk.

Sinclair prometió la semana pasada para ejecutar un informe de noticias especial sobre Charlie Kirk durante el espacio de Kimmel la semana pasada en lugar de la programación de reemplazo ABC planeó al aire. Pero la compañía terminó trasladando el especial a su plataforma de transmisión y se quedó con un programa de juegos ABC.