Las estaciones de servicio privadas tienen una cuota adicional de importación de combustible en 2025

Yakarta, Viva – Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil lahadalia Afirmados, los gerentes privados de las estaciones de servicio como Shell y BP-AKR, han recibido adicionales Cuota de importación de BBM En 2025.

Dijo que esto se relacionó con las noticias sobre la escasez de suministro de combustible que ocurrió en estaciones de servicio privadas.

«Las importaciones para 2025 son el 110 por ciento de la cuota en comparación con 2024. Por lo tanto, no es muy cierto si no damos una cuota de importación», dijo Bahlil en el Palacio Presidencial, Yakarta, martes 9 de septiembre de 2025.

Presidente del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia en el complejo del Palacio Presidencial

«Pero para el resto, colaboren B-to-B y Pertamina», dijo.

En lugar de evaluar el problema como competencia de negociosBahlil enfatizó que esto estaba relacionado con las disposiciones en el Artículo 33 de la Constitución de 1945.

«Esta es una cuestión de artículo 33, es mejor que el estado sea mejor controlado por el estado, pero eso no significa que la totalidad sea controlada por el estado. Es justo, en mi opinión, se ha dado el 110 por ciento», dijo Bahlil.

Agregó que los equipos del Ministerio de Energía y Recursos Minerales también se habían reunido con compañías privadas de estaciones de servicio, incluidas Shell y BP para discutir este tema.

En el lugar de la reunión, el equipo del Ministerio de Energía y Recursos Minerales también había dado una explicación a la gestión de la estación de servicio privada con respecto a la asignación de la cuota de importación descrita anteriormente.

«Damos una explicación, porque les hemos dado una asignación del 110 por ciento de la cuota de importación total a cada compañía», dijo.