Las esperanzas de Raisa y Hamish Daud tras el divorcio, ¿qué pasará con sus hijos?

Jacarta – Novedades sobre la demanda de divorcio entre cantantes. raisa adriana y actores Hamish Daud finalmente obtuvo claridad después de que ambos hicieran declaraciones oficiales a través de sus respectivas cuentas de Instagram. En una publicación subida a Instagram, la pareja, que se casó en 2017, enfatizó que la decisión de separarse fue tomada con total consideración y respeto mutuo. ¡Vamos, desplázate más!

«Hola amigos. Espero que estéis todos bien. Después de mucha deliberación y reflexión, decidimos tomar caminos separados», escribió Raisa en su carga, citada el lunes 27 de octubre de 2025.

En este comunicado, Raisa explicó que su divorcio no fue una decisión repentina. Destacó que este paso fue el resultado de un largo proceso que habían emprendido con madurez y comunicación abierta.

Aunque esta decisión conmocionó al público, Raisa y Hamish enfatizaron que su relación seguiría siendo buena en beneficio de su bebé, Zalina Raine Wyllie.

Ambos también expresaron grandes esperanzas para el futuro después de este divorcio.

«Esperamos que cada uno de nosotros pueda encontrar la paz y seguir creciendo: como individuos, como padres de Zalina y como profesionales en nuestros respectivos campos», dijo.

Además, Raisa enfatizó que aunque el estado de su relación cambiara, su compromiso con Zalina no se vería afectado. Explicó que se someterían a un patrón de crianza conjunta o coparentalidad.

«Nuestra relación sigue siendo buena, aunque ha cambiado. Lo que no cambiará es nuestro amor por Zalina. Ha sido nuestro deber de toda la vida cuidar y cuidar de nuestra hija, continuando estando presentes juntos como padres compartidos para garantizar que pueda crecer en un ambiente amoroso», dijo Raisa.

El término coparentalidad en sí se refiere a un patrón de crianza en el que ambos padres continúan trabajando juntos para criar a los hijos aunque ya no estén casados. En la práctica, este patrón requiere una comunicación sana, respeto mutuo y un compromiso compartido con el bienestar del niño.

Los pasos de Raisa y Hamish también recibieron mucho apoyo del público. Los internautas elogiaron la madurez de los dos al responder al divorcio y pensaron que esta decisión demuestra que el amor por los niños puede permanecer intacto incluso aunque el matrimonio haya terminado.