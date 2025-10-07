El Calor de MiamiLa búsqueda de una nueva superestrella para reavivar su ventana de campeonato se ha topado con otro obstáculo. Después de perderse Kevin Durant el verano pasado, parece que Calor también se quedarán cortos en su interés de larga data por el dos veces MVP Giannis antetokounmpo.

De acuerdo a Shams Charania de ESPNel Knicks de Nueva York – no el Calor – se han convertido en el único lugar de aterrizaje preferido de Antetokounmpo fuera de Milwaukee.

Los feroces rivales del Heat lideran el sorteo de Giannis

“Desde el NBA Draft Combine a mediados de mayo, Alex Saratsis, director general de Octagon y representante de Antetokounmpo en los EE. UU., ha despertado un interés desenfrenado en Antetokounmpo y ha llevado a cabo una seria diligencia debida para encontrar los mejores ajustes externos posibles», escribió Charania. «Se discutieron varios equipos internamente, pero uno surgió como el único lugar donde Antetokounmpo quería jugar fuera de Milwaukee: el Knicks de Nueva York.”

Charania también informó que el dólares y los Knicks entablaron conversaciones exploratorias durante el verano, aunque las conversaciones nunca avanzaron hacia negociaciones serias.

«El dólares «Insistí a los Knicks en que preferían no traspasar a Antetokounmpo», escribió Charania. «Milwaukee cree que Nueva York no hizo una oferta lo suficientemente fuerte como para continuar siquiera discutiendo un intercambio».

Esa revelación prácticamente confirma que el Calor —quienes fueron mencionados previamente como un potencial pretendiente—no estaban en los planes actuales de Antetokounmpo.

Calor dejado en busca de estabilidad

En un momento del año pasado, CBS Deportes informó que Miami estaba en la lista corta de destinos preferidos de Antetokounmpo en caso de que alguna vez solicitara un intercambio. Pero esos días ahora parecen lejanos. El Heat ha estado reconstruyendo su identidad desde Jimmy mayordomoque dejó al equipo en un precario terreno intermedio: lo suficientemente bueno para competir, pero no un contendiente.

Miami abre la nueva temporada con un roster encabezado por Tyler Herro, BAM adebayo, Norman Powell, Andres Wiggins, Soyy Nicola Jovic – un grupo que aún podría mantenerlos competitivos en la Conferencia Este, que se ha visto debilitada por lesiones importantes en Jayson Tatum y Tyrese Haliburton.

El Calor Esperan que la continuidad, la defensa y el desarrollo interno puedan mantenerlos a flote mientras esperan otra oportunidad estelar.

Preguntas sobre lesiones y contratos nublan el comienzo de Miami

El optimismo se vio afectado con la noticia de que Herro, recién salido de su primera aparición en el Juego de Estrellas, se perderá al menos ocho semanas debido a una lesión en el pie. Herro promedió 23,9 puntos, 5,2 rebotes y 5,5 asistencias la temporada pasada, emergiendo como el anotador perimetral más confiable de Miami.

Su ausencia llega en un momento brutal. El Heat jugará seis de sus primeros ocho partidos como visitante, incluido un duro swing en la Conferencia Oeste que incluye enfrentamientos contra los Lakers, Nuggets y soles. Once de sus primeros 15 oponentes llegaron a los playoffs la temporada pasada.

Ese tramo ejercerá presión sobre Powell, de quien se espera que cargue con una mayor carga anotadora. Powell, de 32 años, viene de un año espectacular en el que promedió más de 20 puntos por partido y disparó un 41,9% desde el rango de tres puntos.

«Powell podría estar preparado para un gran avance en el Juego de Estrellas en Miami», Steve Aschburner de NBA.com escribió recientemente, destacando la eficiencia y la creación de tiros del veterano. Se espera que el entrenador en jefe Erik Spoelstra se apoye en gran medida en Powell a principios de temporada.

Las pocas probabilidades del Heat en la carrera por Giannis

Por ahora, la mejor esperanza del Heat de volver a entrar en la conversación con Antetokounmpo depende del desempeño. Si Miami sorprende a la liga y se establece nuevamente como un contendiente, al menos podría ganarse otra mirada de Giannis si alguna vez decide dejar Milwaukee.

Pero por el momento, el Calor se encuentran afuera mirando hacia adentro, una posición familiar para una franquicia que alguna vez tuvo el hábito de conseguir superestrellas.