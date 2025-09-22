Las especificaciones J-10 están horrorizadas, los aviones de combate insignia chinos que son vislumbrados por Indonesia

Yakarta, Viva – El Ministerio de Defensa (Kemenhan) habló sobre la noticia de la compra planificada de 42 unidades avión de combate Chengdu J-10 de China. El jefe de la Oficina de Información de Defensa (Infohan) de la Secretaría General del Ministerio de Defensa, el general de brigada Frega Wenas Inkiriwang, enfatizó que el plan todavía estaba en la etapa de estudio de la Fuerza Aérea (AU).

«Para el J-10 está en el estudio Soy. Queremos una plataforma equipo de defensa Lo mejor, que está de acuerdo con la política de defensa actual «, dijo Frega en la oficina del Ministerio de Defensa, Yakarta, jueves 18 de septiembre de 2025.

Explicó que la dirección de la política de defensa de Indonesia es ahora una continuación del programa que fue iniciado por Prabowo Subianto mientras se desempeñaba como ministro de defensa, y ahora es continuada por Sjafrie Sjamsoeddin. Uno de los enfocados es fortalecer el concepto del tridente del archipiélago.

Viva militar: Chengdu Demon Jet J-10 Mighty Dragion China Militar

Aun así, Frega no ha proporcionado detalles relacionados con el valor del contrato o el horario de compra. Solo enfatizó que cada decisión de adquisición de equipos de defensa consideraría las necesidades estratégicas de la Fuerza Aérea, así como la durabilidad a largo plazo de la defensa nacional.

El viceministro de Defensa, Donny Ermawan Taufanto, también declaró que Indonesia estaba abierta a comprar J-10C si el avión satisface los criterios técnicos y las necesidades de la Fuerza Aérea.

La cuestión de la compra estaba cada vez más llena después de que el jefe de gabinete de la Fuerza Aérea, el mariscal del mariscal Mohamad Tonny Harjono, visitó la exposición de equipos de defensa en China. En esa ocasión, J-10C se ofreció directamente a Indonesia.

Especificaciones de chorro de combate J-10

Informado de varias fuentes, las siguientes ventajas principales que hacen que J-10C explican muchos países:

1. Radar AESA y Sistema de Detección Moderna

J-10C está equipado con un radar de matriz escaneada electrónica activa (AESA) que permite la detección de objetivos a largas distancias, bloqueo de alta precisión y resistencia a los trastornos electrónicos. Esta característica proporciona una ventaja significativa en las batallas de distancia media a larga.

2. Armas de misiles de larga distancia

Este avión transporta el misil PL-15, que es un misil aire-aire de largo alcance con un alcance de 200-300 km. Esta arma le permite al piloto atacar al oponente incluso antes de ser detectado. Además, el sistema satelital de enlace de datos, J-10C puede compartir información objetivo con otros aviones en tiempo real.

3. El diseño ágil y la maniobra ágil

Llevando la configuración del ala de Canard-Dela y el sistema Fly-by-Wire, J-10C tiene una alta agilidad en el combate cerrado o la pelea de perros. Este diseño lo hace capaz de maniobrar bruscamente, a pesar de sacrificar un poco de estabilidad.

4. Multi-rol equivalente a West Jet

Chengdu J-10C es un chorro de combate de rol múltiples con un solo motor. Además de las misiones aire-aire, este avión también se puede utilizar para ataques de precisión o reconocimiento de precisión de la tierra. Muchos observadores llaman a J-10C como un partido para F-16 hecho en los Estados Unidos, especialmente en términos de radar y cabina modernos.

5. Experiencia de combate real

Este avión ha sido utilizado por la Fuerza Aérea Pakistaní, incluso según los informes, logró derribar la Rafale y Su-30 India en el conflicto de mayo. Este registro operativo se suma al valor de venta de J-10C a los ojos de los posibles compradores.

6. Precio competitivo

Además del rendimiento, el factor de precio es la principal ventaja de J-10C. En comparación con los aviones de combate estadounidenses o europeos, J-10C se ofrece más asequible, por lo que es interesante para los países en desarrollo que desean fortalecer la defensa aérea a un costo eficiente.