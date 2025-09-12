Las especificaciones e historia del portaaviones Garibaldi Garibaldi atacado por Indonesia, aparentemente …

Yakarta, Viva – El plan de Indonesia para adquirir portaaviones La ex Italia, Giuseppe Garibaldi, está en el centro de atención. Si se realiza, este paso hará de Indonesia el primer país en el sudeste asiático que tiene un portaaviones.

El Jefe de Gabinete de la Marina (KSAL), el almirante, Tni Muhammad Ali, enfatizó que el plan todavía estaba en la etapa de discusión con Italia.

Aun así, el público inmediatamente prestó atención a las especificaciones del portaaviones de Giuseppe Garibaldi, que se llamaba difícil a pesar de tener más de 40 años.

Descripción general de Giuseppe Garibaldi

Su giuseppe garibaldi (C 551) es un transportista de aviones ligeros propiedad de la Armada italiana. Este barco fue construido por Fincanii en el astillero Monfalcone, a partir de 1981, se lanzó en 1983 y se operó oficialmente en 1985.

El nombre de este barco fue tomado de la legendaria figura del italiano del siglo XIX, Giuseppe Garibaldi, un general de guerra que contribuyó a la Unión de Italia.

Durante cuatro décadas, este portaaviones ha estado involucrado en varias operaciones militares, desde Somalia, Kosovo, Afganistán, hasta Libia.

Especificaciones técnicas de Giuseppe Garibaldi

Los siguientes son los principales detalles del portaaviones Giuseppe Garibaldi:

Tipo de barco: transportista de aviones ligeros (oficialmente llamado Explorador de transporte de aviones)

Longitud: 180 metros

Ancho: 33 metros

Peso completo: 14,000 toneladas

Mover: 4 LM2500 Turbina de gas

Energía:> 80,000 caballos de fuerza

Velocidad máxima: 30 nudos (56 km/h)

Distancia de crucero: 7,000 millas náuticas

Crew: alrededor de 830 personas, incluidos técnicos de aire y personal de comando

Capacidad: Capaz de operar el avión de combate STOVL como AV-8B Harrier II y varios tipos de helicópteros

Reconstrucción potencial en Indonesia

Si Indonesia adquiere este barco, se planea que Giuseppe Garibaldi experimentará una reconstrucción masiva. La información citada de la exposición IndoDeFense 2025 menciona una serie de actualizaciones, como:

Expansión de cubiertas de barcos para apoyar las operaciones de más aviones.

La transferencia de popa y chimeneas para agregar al ascensor de la aeronave.

Modernización de sistemas electrónicos, incluido el último radar con una antena de matriz gradual.

Mejora de la función de la nave como un comando Center for Moving, completo con un sistema de defensa aérea, Antikapal y antisubmarino.

Sin embargo, se dice que este proyecto de reconstrucción requiere un gran costo, incluso equivalente a la construcción de nuevos barcos, dada la estructura del barco debajo de la cubierta debe cambiarse por completo.

Capacidad de avión y nueva tecnología

La configuración estándar del grupo de vuelo Giuseppe Garibaldi generalmente consta de 12-16 aviones, incluidos AV-8B Harrier II y helicóptero. El hanggar debajo de la cubierta puede acomodar 6-8 aviones o 8–12 helicópteros.

En el futuro, si se reconstruye, el área del hangar y la cubierta probablemente cambiará. Una de las principales innovaciones planificadas es la adición de una flota de aviones Nirawak (drones) que fortalecerán la capacidad del combate de este barco.