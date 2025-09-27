Las escuelas deben cumplir con las normas de vigilancia







El Departamento de Educación Escolar de Maharashtra Recientemente reiteró su directiva para todas las escuelas gubernamentales para instalar circuitos de cámara CCTV, ya sea bajo el plan anual del distrito o a través de otras disposiciones de financiación. La medida se produce en respuesta a los informes de abuso infantil en escuelas públicas y privadas de toda la ciudad.

Algunos padres declararon en nuestro informe que, si bien las cámaras son bienvenidas, puede haber puntos ciegos, imágenes limitadas o editadas, y la falta de monitoreo, junto con áreas descubiertas como baños y salones de almacenamiento, lo que significa que los niños aún pueden ser vulnerables.

Aprendemos que varias escuelas privadas cumplen con las normas de vigilancia. Muchas escuelas estatales se quedan atrás. Según el último sistema de información del distrito unificado para datos educativos, solo 41,295 de las 1,08,157 escuelas de Maharashtra han instalado Cámaras de CCTV – Dejando más de la mitad de las escuelas sin ninguna vigilancia.

Es vital que las escuelas sigan las regulaciones de seguridad ordenadas por el gobierno. Mientras que las escuelas privadas y ayudadas están haciendo esfuerzos, Zilla Parishad y las escuelas cívicas se están quedando atrás.

Actos de vigilancia Como elemento disuasorio y ayuda a verificar las afirmaciones y clavar al culpable en ciertos casos. Ha demostrado ser útil y efectivo al frenar el crimen en las calles, por lo que las escuelas deben adoptarlo.

Los fondos deben asignarse para la vigilancia, y las escuelas deben ser proactivas para adquirir fondos a través de los recursos disponibles. Incluso un aumento gradual en vigilancia, aunque esto tampoco debe extenderse demasiado, puede ayudar.

Si las cámaras ya están instaladas, deben ser de buena calidad. El mantenimiento también es obligatorio. Las imágenes deben ser claras para que la vigilancia sea efectiva. Los niños también deben ser educados sobre el acoso y no tener miedo de hablar. EscuelasCuando puedan, deben tener vías de asesoramiento. La seguridad debe ser una prioridad en el plan de estudios.





