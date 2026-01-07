Las escuelas de Noida hasta la clase 8 cierran hasta el 10 de enero debido a la ola de frío







Las autoridades del distrito Gautam Buddh Nagar de Uttar Pradesh han ordenado el cierre de todas las escuelas hasta el octavo grado hasta el 10 de enero en vista de la densa niebla y las severas condiciones condiciones fríasdijeron las autoridades el martes.

La orden se aplica a todas las escuelas reconocidas afiliadas a CBSE, ICSE, IB, la Junta de Uttar Pradesh y otras juntas que operan en el distrito, dijo el funcionario de educación básica del distrito, Rahul Panwar, en una orden oficial.

La decisión se ha tomado cumpliendo las indicaciones emitidas por el magistrado distrital, teniendo en cuenta la seguridad de los estudiantes en medio de la situación reinante. condiciones climáticasdecía la orden. Las escuelas han recibido instrucciones de cumplir estrictamente la directiva, añadió Panwar.

La temperatura mínima del martes se registró en 7 grados centígrados, mientras que se pronosticaron 8 grados para el miércoles y jueves y 9 grados centígrados para el viernes y sábado. El IMD también predijo niebla o neblina durante las primeras horas de la mañana hasta el 10 de enero.

