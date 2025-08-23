Las escuelas de las personas tendrán un impacto en 3 millones de personas pobres extremas

Yakarta, Viva – Ministro de Coordinación (Menko) de Empoderamiento de la Comunidad, Muhaimin Iskandar alias CAK IMIN decir Escuela de la gente es un programa prioritario del presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto que juega un papel importante en el alivio de la pobreza.

Según Cak Imin, hasta 3 millones de personas pobres extremas se manejarán a través de programas de alivio de la pobreza basados ​​en este esfuerzo de empoderamiento.

Porque, el programa escolar en ejecución que actualmente se dirige a estudiantes de familias pobres extremas basadas en datos individuales socioeconómicos nacionales (DTSEN).

«Las escuelas de las personas que están actualmente involucradas en hoy tendrán un impacto en 3 millones de personas pobres que serán manejadas en serio», dijo Cak Iman en su declaración, el sábado 23 de agosto de 2025.

Cak Imin dijo que el aumento en el número de escuelas de personas en el futuro también tendrá un impacto en 27 millones de personas pobres en el país.

Por lo tanto, Cak Imin espera que el personal docente de las escuelas del pueblo sea grave al enseñar a los estudiantes académicamente y carácter.

«Esta es una capital muy grande para la inversión de Indonesia en 15-20 años», dijo.

De acuerdo con la Instrucción Presidencial 8/2025, CAK IMIN fue ordenado por el presidente Prabowo coordinando 47 ministerios e instituciones relacionadas para suceder a las escuelas del pueblo.

Por otro lado, las escuelas de las personas también serán una casa para el empoderamiento de los niños de familias pobres para crear recursos humanos empoderados e independientes.

El programa escolar de personas también es un esfuerzo para romper la cadena de pobreza al proporcionar educación de calidad a los niños de familias pobres.

Con el programa escolar popular, la carga de las familias pobres para la educación no solo disminuye sino también el futuro de sus hijos será mejor.