Las escuelas de las personas pueden acelerar el alivio de la pobreza extrema, esta es la explicación

Yakarta, Viva – El Ministerio de Asuntos Sociales lanzó el programa Escuela de la gente como un esfuerzo por expandir el acceso a la educación para niños desfavorecidos y grupos vulnerables que se han visto obstaculizados por factores economía y social en la educación formal.

Para apoyar el logro de los objetivos del programa, el Instituto de Administración del Estado (LAN) contribuye mediante el fortalecimiento de la capacidad del aparato civil estatal (ASN) en el Centro y las Regiones en Defensa de Políticas, Planificación de programas para monitorear y evaluar.

Diputado para la transformación de la transformación de aprendizaje de ASN, Lan, Erna Irawaty reveló que el mundo de la educación se convirtió en la base de un país para proporcionar un mejor bienestar para la comunidad. Por lo tanto, a través de las escuelas populares, se convierten en un medio para cumplir con la educación al presentar escuelas que no están limitadas por barreras económicas para que cada ciudadano de la comunidad pueda recibir una educación equivalente.

«Esta es una prueba para el público cómo el estado está presente a través de una política educativa inclusiva y transformadora. Las actividades de VPL (conferencia pública virtual) son un medio de defensa para que las políticas gubernamentales del público tengan un compromiso conjunto para aliviar pobreza a través de la escuela de la gente. «Erna dijo en la serie VPL 6 ASN Talent Academy Explore 2025, citada de su declaración, jueves 28 de agosto de 2025.

Por lo tanto, a través de las escuelas populares, se convierten en un medio para cumplir con la educación al presentar escuelas que no están limitadas por barreras económicas para que cada ciudadano de la comunidad pueda recibir una educación equivalente.

«Esta es una prueba para la comunidad cómo está presente el estado a través de políticas de educación inclusiva y transformadora. Esta actividad de VPL es un medio para abogar por que las políticas gubernamentales a la comunidad tengan un compromiso conjunto de aliviar la pobreza a través de las escuelas de las personas».

VPL Seri 6 Asn Talent Academy Explore 2025.

Mientras tanto, el Secretario General del Ministerio de Asuntos Sociales, Robben Rico explicó que había 3 claves para comprender las escuelas del pueblo. Primero rinde homenaje a las familias incapaces proporcionando acceso a instalaciones escolares superiores con el mejor servicio, llegando y tocando todos los niveles de la sociedad que es el más bajo y rezagado en el proceso de desarrollo.

Entonces, el tercero es dar esperanza y fomentar los sueños de que los estudiantes tengan confianza para lograr los objetivos deseados. Se espera que el programa escolar del pueblo pueda fomentar la inteligencia colectiva al promover la igualdad de oportunidades y fomentar la solidaridad mutua.

Para apoyar el éxito del programa escolar de la gente, el gobierno continúa fomentando la cooperación cruzada como una miniatura de colaboración de Pentahelix entre el gobierno, los académicos, los actores comerciales, los medios de comunicación y la comunidad. Como un puente para apoyar al gobierno en un esfuerzo por aliviar la pobreza y la pobreza extrema.

«Un ejemplo es la colaboración con el Ministerio de Vivienda y las Áreas de Asentamiento con el objetivo de proporcionar 3 millones de programas de viviendas para familias pobres. Además, también colaboramos con la Agencia Nacional de Nutrición en la provisión de alimentos nutricionales gratuitos, la cooperación con el ministerio de salud para la implementación de los controles de salud libres (CKG) para familias pobres y muchas más narcosidad se llevan a cabo a la pobreza en este país», explicó.

Robben Rico también dijo que el Ministerio de Asuntos Sociales colaboró ​​con la Corporación en los esfuerzos de mapear los talentos de los estudiantes escolares de las personas a través del enfoque de mapeo de talentos de ADN para descubrir el potencial, los intereses, los talentos, las ventajas y las desventajas de los estudiantes. Esto también se hace al director y a los maestros en la escuela del pueblo para ajustar el potencial y el carácter que es más adecuado para la enseñanza.

«Finalmente, espero. En el futuro a través de las escuelas de las personas, producirán graduados que estén listos para continuar al nivel de educación superior, listos para trabajar y ser empresarios con sus habilidades, convertirse en agentes de cambio para la familia y están listos para decidir sobre la cadena de pobreza en Indonesia». la tapa.

Como se sabe, los datos de la Agencia Central de Estadística (BPS) en marzo de 2024 establecen, hay más de 227 mil indonesios de 7 a 12 años o el equivalente de la escuela primaria (SD) nunca han estado en la escuela y ya no han estado en la escuela.

Mientras tanto, para los residentes de entre 13 y 15 años o equivalente a la escuela secundaria (SMP), el número ha duplicado casi 500 mil. Se encontraron condiciones fantásticas en el grupo de edad de 16 a 18 años o equivalente a la escuela secundaria (SMA) por un total de 3,433,153.