Las escuelas de Delhi endurecen la seguridad en medio de repetidas amenazas de bomba

Según Delhi PolicíaDelhi Public School (DPS) Dwarka, Modern Convent School y Shreeram World School en el Sector 10, Dwarka, recibieron amenazas de una identificación de correo electrónico no identificada. Como precaución, las escuelas fueron evacuadas rápidamente, mientras que el personal policial y los escuadrones de eliminación de bombas realizaron controles extensos en las instalaciones.

Aunque las dos de esas amenazas en la ciudad habían resultaron ser humildes, las autoridades dijeron que las alertas del lunes se estaban tomando en serio, y todos los protocolos de seguridad seguidos estrictamente para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal. Se esperan más detalles sobre el incidente.

Esta no es la primera vez que las escuelas de Delhi sean atacadas. En julio, múltiples instituciones, incluida la Richmond Global School en Paschim Vihar, la Escuela Soberana en Rohini, la Modern International School en Dwarka y Heritage School en Rohini, recibieron correos electrónicos similares. Seguridad Los equipos, incluidos el departamento de bomberos y las unidades de eliminación de bombas, se desplegaron en respuesta.

La directora de Richmond Global School, Moupali Mitra, recordó cómo habían alertado inmediatamente al Comisionado de Policía después de recibir un correo electrónico de amenaza. “Recibimos el correo a las 10:52 am e informamos el Notario a las 10:58 am. El escuadrón de bombas y los equipos cibernéticos llegaron rápidamente. Cada rincón de la escuela fue revisado y se declaró seguro. Algunos elementos antisociales están difundiendo tales rumores, y debemos estar unidos contra ellos ”, dijo a Ani.

El 18 de julio, tres universidades de la Universidad de Delhi, IP College for Women, Hindu College y Shri Ram Colega del Comercio (SRCC), también recibió correos electrónicos de amenaza de bomba, confirmó la policía.

