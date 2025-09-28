Las entregas de KPR se pueden recortar con basura, así es como

Yakarta, Viva – PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK ofrece un programa que permite a los clientes reducir entrega cuotas de préstamos de propiedad de la vivienda (KPR) a través de la gerencia basura familiar. Cada basura depositada por un cliente puede reducir el valor de las cuotas de la hipoteca en una cierta cantidad.

Director de Gestión de Riesgos Btn Setiyo Wibowo explicó que el programa era una implementación real de BTN para apoyar al presidente de ASTA CITA, Prabowo Subianto. Especialmente en el desarrollo de la economía verde en el sector de la vivienda, incluida la gestión de residuos y el desarrollo basado en la comunidad.

«Diseñamos este programa para apoyar la sostenibilidad ambiental mientras facilitamos la carga financiera de la comunidad. A través de este programa, invitamos a los desarrolladores y a los residentes de vivienda a comenzar a clasificar la basura», dijo Setiyo a partir de su declaración, el domingo 28 de septiembre de 2025.

Reveló que cada persona produce un promedio de un kilogramo de desperdicio por día. Entonces, continuó, en una familia con 4 miembros se puede recolectar hasta cuatro kilogramos de desperdicio por día.

«Los desechos que se administran bien se pueden intercambiar con dinero especial destinado a reducir las cuotas de la hipoteca. Cuanto más basura recolectada, mayores serán los ahorros que se pueden usar para reducir las cuotas», dijo Setiyo al margen del lanzamiento de sus cuotas utilizando su basura en Pesona Kahuripan 11, Bogor.

Setiyo agregó que este programa estaba en línea con la estrategia BTN ambiental, social y de gobernanza (ESG) para traer financiación doméstica ecológica.

«A través de este programa, Waste Management from Home no es solo para ahorrar y reducir las cuotas de las hipotecas, sino que también se convierte en un ahorro para el futuro de la Tierra», dijo Setiyo.

Mientras tanto, este programa de gestión de residuos es una cooperación entre BTN con una empresa de gestión de residuos basada en la tecnología y recosistema. Para transportar la basura de los residentes, hay un servicio de registro alrededor de X BTN que recibe varios tipos de desechos, que van desde plástico, metal, papel, hasta aceite de cocina usado y electrónica usada.

La basura depositada por el público será ordenada, grabada y convertida a un punto llamado rekopoin. El valor de punto se transfiere a la cuenta BTN del cliente para ayudar en el pago de las cuotas del hogar. El mecanismo hace desechos que generalmente terminan en un vertedero, ahora tiene un valor real como ahorro.

Mientras tanto, el director ejecutivo y cofundador del recosistema de Ernest Christian Layman dijo que el problema de los desechos en Indonesia todavía es complicado porque la mayoría de ellos aún terminan en vertederos y sus costos de gestión altos.

«Con la participación de la comunidad, los desechos se pueden administrar mejor e incluso ayuda a reducir las cuotas de la hipoteca. Esta no es solo la innovación financiera, sino también una contribución significativa para proteger la Tierra para seguir siendo sostenible», dijo.

En la misma ocasión, el presidente presidente de Pesona Kahuripan Angga Budi Kusuma evaluó esta innovación BTN trajo una doble ganancia para la comunidad.

«Los compradores de viviendas pueden cambiar los desechos en ahorros para reducir las cuotas. En el encanto de Kahuripan, hasta 3.800 unidades han utilizado materiales ecológicos.

Con más de 14 mil residentes, estamos listos para apoyar este programa e involucrar a MIPYME para que los beneficios sean más amplios «, dijo.