Las entradas para el cine de los teatros de AMC estarán disponibles en ClassPass

Pasador de claseUn servicio de suscripción que ofrece una serie de clases de acondicionamiento físico con descuento se está expandiendo al mundo del entretenimiento.

A partir del martes, los miembros podrán canjear créditos por entradas de cine en Teatros AMC. Los usuarios pueden reservar un boleto de película 2D estándar en las ubicaciones de AMC participantes a través de la aplicación ClassPass. La oferta solo está disponible por ahora en estados selectos, incluidos California, Florida, Texas y Arizona, aunque la compañía tiene la ambición de ampliar su huella en el futuro.

«Agregar teatros AMC a ClassPass refleja nuestro compromiso de ofrecer las experiencias de estilo de vida y bienestar de la más alta calidad a nuestros miembros», dijo Fritz Lanman, CEO de Playlist. «Cada consumidor define el bienestar de manera diferente, y nuestra misión es proporcionar una amplia gama de opciones que satisfagan esas necesidades. Estamos construyendo una plataforma que no solo brinde a las personas acceso flexible a las experiencias que aman, sino que también sirve como una solución de mercado para un inventario subutilizado, desde esteras de yoga hasta boletos de cine».

Fundado en 2013, ClassPass es un servicio de suscripción mensual que permite a los usuarios reservar una gama de gafas de acondicionamiento físico, gimnasios, salones y spas (y, ahora, horarios de cine) en lugar de pagar membresías individuales en diferentes estudios. Los planes en las principales ciudades, como la ciudad de Nueva York y Los Ángeles, varían de $ 55 a $ 159 por mes. El número de créditos necesarios para varias clases o servicios depende de factores como popularidad, hora del día o ubicación. No está claro cuántos puntos se necesitan para ir al cine, aunque ClassPass ofrecerá paquetes que incluyen palomitas de maíz y bebidas.

Los teatros de AMC, la cadena de cine más grande del mundo, se han apresurado a mantenerse a flote en medio de los efectos residuales de las huelgas de pandemia y Hollywood. La compañía anunció recientemente que los boletos de películas serán de 50% de descuento los martes y miércoles para el programa AMC Stubs Rewards. Desde el inicio de Covid, AMC también invirtió en una compañía minera de oro y plata con sede en Nevada, comenzó a vender palomitas de maíz en centros comerciales y lanzó una tarjeta de crédito de marca.