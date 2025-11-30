Las encuestas parciales del MCD registran una participación de votantes del 31,3 por ciento, contando el 3 de diciembre







La participación de votantes en las elecciones parciales del MCD en 12 distritos el domingo siguió siendo moderada, con una votación general registrada del 31,3 por ciento hasta las 4 de la tarde, según el Estado. Comisión Electoral.

La votación comenzó a las 7.30 horas y finalizó a las 17.30 horas.

Entre los 12 distritos donde se llevaron a cabo las elecciones, Chandni Mahal registró la mayor participación con un 41,95 por ciento.

Le siguieron Sangam Vihar-A con un 38,62 por ciento y Mundka con un 37,82 por ciento de participación de votantes.

Greater Kailash registró la participación más baja con sólo el 20,87 por ciento, mientras que Dwarka-B registró el 23,72 por ciento. Chandni Chowk registró una participación del 27,91 por ciento, Ashok Vihar un 28,13 por ciento y Shalimar Bagh-B un 28,28 por ciento.

Los votos se contarán el 3 de diciembre. Se espera que los resultados revelen el estado de ánimo de los votantes en la capital nacional después de la amplia victoria del Partido Bharatiya Janata (BJP) en las elecciones a la Asamblea en febrero de este año.

La Comisión Electoral Estatal ha instalado 580 casillas electorales en 143 lugares para las 12 elecciones parciales. Un total de 2.320 miembros de la comisión electoral, 580 guardias nacionales y otros 2.265 efectivos, además de 13 compañías de la Armada Central. Policía Las fuerzas están facilitando el ejercicio electoral.

El destino de 51 candidatos, entre ellos 26 mujeres, se decidirá en votación. El BJP ha presentado ocho candidatas, la cifra más alta. Le siguió el Partido Aam Aadmi (AAP), con seis candidatas y cinco al Congreso.

Las elecciones se están observando de cerca, ya que la AAP y el BJP volverán a enfrentarse después de las elecciones de la Asamblea. El BJP ganó 48 de los 70 escaños en las elecciones a la Asamblea y regresó al poder en Delhi después de 27 años, derrocando a la AAP.

de los 12 Municipal En los distritos de la Corporación de Delhi (MCD), nueve estaban anteriormente en manos del BJP y tres de la AAP.

