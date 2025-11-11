Las encuestas a pie de urna predicen una gran victoria para la NDA en Bihar y un debut decepcionante para Jan Suraaj







Las encuestas a pie de urna del martes predijeron un regreso de la Acuerdo de confidencialidad gobierno en Bihar con una gran victoria sobre Mahagathbandhan y un espectáculo decepcionante de Jan Suraaj de Prashant Kishor en su debut.

Las encuestas de Bihar se llevaron a cabo en dos fases los días 6 y 11 de noviembre, y los resultados se anunciarán el 14 de noviembre.

Si bien la encuesta de salida de Matrize pronosticó que la NDA probablemente obtendría entre 147 y 167 escaños, la Mahagathbandhan 70-90, y Jan Suraaj entre 0-2 escaños, Dainik Bhaskar predijo 145-160 escaños para la NDA y 73-91 para Mahagathbandhan.

Dos encuestadores, Axis My India y Today`s Chanakya, publicarán sus encuestas a pie de urna el miércoles.

Mientras que People’s Insight predijo 133-148 escaños para la NDA, 87-102 para Mahagathbandhan y 0-2 para Jan Suraaj, El Pulso del Pueblo dio 133 a 159 escaños a la NDA, 75 a 101 al Mahagathbandhan y 0 a 5 al partido de Prashant Kishore.

El JVC pronosticó entre 135 y 150 escaños para la NDA y entre 88 y 103 para Mahagathbandhan. El Polstrat predijo 133-148 escaños para la NDA y 87-102 para Mahagathbandhan.

Mientras que las Estrategias Chanakya dieron a la NDA 130-138 escaños, 100-108 al Mahagathbandhan y cero a Jan Suraaj, el encuestador P-Marq predijo que la NDA ganaría 142-162 escaños, Mahagathbandhan 80-98 y Jan Suraaj 1-4.

La mayoría en la Asamblea de 243 miembros es 122.

Las proyecciones de las encuestas a pie de urna las realizan agencias de encuestas electorales basándose en entrevistas a los votantes cuando salen después de emitir su voto. Estos pueden variar ampliamente de los resultados reales.

Mientras que la NDA, compuesta por el BJP, el JD(U) y el LJP (Ram Vilas) como principales socios de la alianza, busca regresar al poder en Bihar, el bloque opositor INDIA, que tiene al RJD, el Congreso y los partidos de Izquierda como principales electores, busca formar gobierno con Tejashwi Yadav del RJD como su principal rostro ministerial.

Bihar El martes registró su mayor participación electoral histórica de 67,14 por ciento, provisionalmente, al cierre de las votaciones en la segunda y última fase de las elecciones de alto riesgo, vistas como un verdadero referéndum sobre el Ministro Principal con más años en el cargo en el estado, Nitish Kumar.

