Las elecciones regionales a través del DPRD son como gimnasia Poco-Poco

Jacarta – Los cuadros jóvenes del Partido Democrático de Lucha de Indonesia (PDIP) evalúan que el discurso sobre el cambio del sistema de elección de jefe regional (Pilkada) de elección directa a ser elegido por el Consejo Representativo del Pueblo Regional (DPRD) hace que la democracia avance y retroceda como la gimnasia Poco-Poco.

Lea también: Megawati: Si lo miras ahora, nuestras leyes son poco-poco



El joven político del PDIP, Muhammad Syaeful Mujab, dijo que esta opinión estaba en consonancia con la declaración de la presidenta general del PDIP, Megawati Soekarnoputri, quien evaluó que los cambios en el sistema de elecciones en realidad tenían el potencial de provocar un revés a la democracia.

«El ejercicio Poco-Poco es un movimiento de avance, retroceso, derecha, izquierda. Para PDI Perjuangan, la democracia debe avanzar, no retroceder», dijo Syaeful durante la conferencia de prensa de la Primera Reunión Nacional de Trabajo (Rakernas) del PDIP 2026 en el Estadio Internacional de Beach City (BCIS) Ancol, Yakarta, el domingo (1/11/2026).

Lea también: Las condiciones están mejorando, Indra Bekti ahora puede bailar Poco-Poco



Según Syaeful, el impulso para revisar el sistema electoral regional demostrará la dirección de la democracia indonesia en el futuro, ya sea que quiera madurar o experimentar retrocesos.

Subrayó que la razón para suprimir la práctica de la política monetaria no debe utilizarse como justificación para reducir los derechos soberanos del pueblo a elegir directamente a sus líderes.

Lea también: La trayectoria profesional de Yopie Latul, cada vez más popular gracias a Poco-poco



«El PDI Perjuangan cree que la cuestión de la política monetaria no tiene por qué amputar el derecho al voto del pueblo», afirmó.

Mientras tanto, otro joven político del PDIP, Seno Bagaskoro, cree que las elecciones directas son un medio importante para construir una cercanía emocional entre los líderes y el pueblo. Según él, esta relación es difícil de construir si el jefe regional es elegido sólo por un puñado de élites políticas del PRD.

«¿Cómo puede un líder sentir la ansiedad de su pueblo si el pueblo no sabe quién es? Si se da cuenta de que sólo fue elegido por un puñado de personas en el PRD, no por la mayoría del pueblo, entonces es difícil esperar que los problemas del pueblo se resuelvan», dijo Seno.

Para el PDIP, continuó Seno, las elecciones no se tratan simplemente de ganar un puesto de poder, sino más bien de cómo se lleva a cabo el proceso de liderazgo de manera confiable y a favor de los intereses del pueblo. Además, se considera que las condiciones sociales y económicas actuales de la sociedad aún enfrentan muchos desafíos.

«¿También queremos quitarles el derecho a decir quién será el líder adecuado para ellos durante los próximos cinco años? Para nosotros, esa es una lógica que es difícil de entender para el sentido común», afirmó.