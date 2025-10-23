Las elecciones en Bihar serán una lucha entre «Vikas» y «Vinaash», dice Nadda







Criticando los comentarios sobre la oposición y elogiando el enfoque de la NDA hacia las elecciones a la asamblea de Bihar, el jefe del BJP, JP Nadda, dijo el jueves que las elecciones a la asamblea en Bihar Habrá una lucha entre `Vikas` (desarrollo) de la NDA y `Vinaash` (destrucción) del bloque INDIA.

El Ministro de Salud de la Unión, JP Nadda, arremetió contra el Congreso mientras se dirigía a un mitin en el distrito de Aurangabad. Nadda acusó al Congreso de ser un «partido parásito que acaba con sus socios menores de la alianza», según cita la agencia de noticias PTI.

El alto líder del BJP también criticó duramente al RJD, enfatizando que el partido liderado por Lalu Prasad defiende «Rangdari» (extorsión), «Jungleraj» (anarquía) y «Dadagiri» (intimidación).

Haciendo caso omiso de la promesa de Tejashwi Yadav de proporcionar empleo a los jóvenes y frenar la migración, JP Nadda dijo que tales promesas le recordaban la supuesta participación del partido en la estafa de tierras por empleo.

El Ministro de Sanidad de la Unión también arremetió contra RJD por darle un boleto al gángster convertido en político, el hijo del difunto Md Shahabuddin, Osama, en las próximas encuestas, afirmando que mostraba cuán preocupado está el partido por Bihar, según el PTI.

Por el contrario, más temprano durante el día, el bloque INDIA declaró al líder del RJD y ex viceministro principal, Tejashwi Yadav, como su principal candidato ministerial para las elecciones a la asamblea de Bihar.

Al hacer el anuncio en una conferencia de prensa, el bloque INDIA también anunció que Mukesh Sahni será el candidato a Viceministro Principal para las elecciones de la asamblea. A la conferencia de prensa en Patna asistieron todos los socios de la coalición, incluido el líder del Congreso, Ashok Gehlot.

El ex ministro principal de Rajasthan, Ashok Gehlot, durante la conferencia de prensa, afirmó que la decisión de anunciar a tejashwi yadav como candidato de cm fue respaldada por el líder de facto de las facciones de su partido, Rahul Gandhi y el presidente nacional Malikarjun Khage, según pti.

El líder del Congreso, Ashok Gehlot, también dijo que “el jefe del Partido Vikassheel Insan (VIP) Mukesh Sahni sería uno de los viceministros principales si el bloque INDIA formara gobierno, junto con «otro líder de las clases atrasadas» que ocuparía el mismo puesto”, según cita la agencia de noticias PTI.

Criticando duramente al bloque INDIA, el portavoz nacional del BJP, Shehzad Poonawala, afirmó que la oposición en Bihar «no tiene misión ni visión».

Mientras hablaba con los medios de comunicación el jueves, Poonawala afirmó que «Mahagathbandhan no tiene misión ni visión; sólo hay división y confusión. Hoy, Mahagathbandhan celebrará una PC conjunta, pero en el lugar sólo se pueden ver fotografías de Tejashwi Yadav. Han eliminado a Rahul Gandhi y a otros líderes de las fotos. ¿RJD considera a Rahul Gandhi una responsabilidad? Hasta ayer, Pappu Yadav afirmaba que Rahul Gandhi es el rostro de Mahagathbandhan. Hasta ayer, el Congreso decía ser el hermano mayor, pero ahora no se le ve por ningún lado», cita la agencia de noticias ANI.

(Con aportes de PTI y ANI)





Fuente