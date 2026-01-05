Las elecciones directas hacen que la gente sea pragmática

Jacarta – A principios de 2026, se habla de devolverlo. Elecciones regionales de la elección directa por el pueblo, a las manos DPRD sobresaliendo de nuevo. Varias facciones importantes de la RPD, empezando por Golkar, Gerindra, PKB y PAN, apoyan esta idea considerando los altos costos de las elecciones regionales directas.

El secretario general de los Voluntarios de Gawagis Thinking Progress (GBK), Achmad Syamsul Askandar alias Gus Aan, admitió que era interesante darle seguimiento al discurso sobre el regreso de las elecciones regionales al DPRD.

«Apoyamos el regreso de las elecciones regionales al DPRD. Porque el hecho es que las elecciones regionales directas hacen que la gente sea pragmática», dijo Gus Aan en su declaración del lunes 5 de enero de 2026.

Según él, la gente empieza a estar harta de esto. político Transaccional significa que el candidato electo no se centra en el desarrollo de su región, sino que está ocupado buscando ganancias para recuperar los costos de campaña en los que ha incurrido.

De hecho, Gus Aan cree que las elecciones regionales a través del DPRD son democráticas. Dijo que la razón para provocar el miedo en el sistema era simplemente ingeniería.

«Pilkada a través del DPRD ya es muy democrático. Si hay preocupaciones acerca de que este sistema desencadene la política monetaria entre los partidos políticos y los miembros del DPRD, eso es sólo una razón inventada. ¿Por qué? Porque si lo que se teme es sólo la política monetaria, es muy fácil para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley monitorearla», dijo.

Insinuó que los partidos que rechazan las elecciones regionales a través del DPRD son partidos que no escuchan las aspiraciones de las clases bajas.

«O hay cuadros mínimos en las regiones, por lo que las aspiraciones de la gente no llegan al centro», afirmó.

Considera que la elección de jefes regionales a través del DPRD es una forma eficaz de organizar la democracia en el país, hacia los ideales de una Indonesia dorada en 2045.