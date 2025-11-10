Las elecciones del organismo local de Kerala se celebrarán en dos fases los días 9 y 11 de diciembre







El Comisión Electoral del Estado de Kerala El lunes anunció que las elecciones de los órganos locales en el estado se llevarán a cabo en dos fases los días 9 y 11 de diciembre, informó la agencia de noticias PTI.

Las elecciones en los distritos de Thiruvananthapuram, Kollam, Pathanamthitta, Kottayam, Alappuzha, Idukki y Ernakulam se llevarán a cabo el 9 de diciembre.

Los votantes de los distritos de Thrissur, Palakkad, Malappuram, Wayanad, Kozhikode, Kannur y Kasaragod emitirán sus votos el 11 de diciembre.

La votación se realizará de 7 a 18 horas y el recuento de votos se realizará el 13 de diciembre.

La última fecha para la presentación de candidaturas es el 21 de noviembre, escrutinio de nominaciones se llevará a cabo el 22 de noviembre, y la fecha límite para el retiro de nominaciones es el 24 de noviembre, informó el PTI.

El comisionado electoral estatal, A Shajahan, anunció que las elecciones se llevarán a cabo en 1.199 de los 1.200 organismos locales de Kerala, quedando excluido el municipio de Mattannur, ya que el mandato de su consejo es válido hasta 2027.

Las elecciones cubrirán 941 grama panchayats, 152 panchayats de bloque, 14 panchayats de distrito, 86 municipios y seis corporaciones, lo que suma un total de 23.512 distritos, informó el PTI.

Habrá 33.746 colegios electorales en todo el estado y 2.84.30.761 votantes son elegibles para emitir su voto, incluidos 2.841 votantes del NRI, dijo Shajahan, informó PTI.

También anunció que el Código de conducta modelo ha entrado en vigor con efecto inmediato.

Encuestas cívicas de Kerala: los líderes del BJP, LDF y UDF exudan confianza

Mientras tanto, el Ministro de la Unión, Suresh Gopi, dijo aquí el lunes que el BJP se enfrenta a un aumento en las expectativas públicas antes de las próximas elecciones del organismo local en Kerala, informó PTI.

En respuesta a los periodistas sobre los preparativos del partido, Gopi dijo que no son sólo las expectativas del BJP sino la confianza de la gente en el partido lo que ha aumentado significativamente.

«Obtenemos un pulso general mientras viajamos por varios lugares. Salas que no hubieran imaginado apoyarnos antes ahora muestran una tendencia positiva», afirmó, informó PTI.

Mientras tanto, el coordinador del LDF, TP Ramakrishnan, dijo que el Frente de Izquierda está listo para las próximas elecciones.

«Una vez que finalice el reparto de escaños entre los aliados, podremos anunciar nuestros candidatos. La lista para casi todos los distritos ya ha sido preparada», dijo, añadiendo que los candidatos serán anunciados una vez que se declare el calendario electoral, informó el PTI.

También desestimó cualquier afirmación de acuerdos secretos con otras partes.

«La LDF no adoptará ninguna postura que sea antidemocrática o no laica», afirmó, informó el PTI.

Ramakrishnan alegó que el Partido del Bienestar y el Partido Socialdemócrata de la India (SDPI) tienen vínculos con la UDF, liderada por el Congreso.

«Estamos en contra de tal alianza», afirmó.

La UDF dijo que ya ha avanzado en los preparativos de las elecciones, anunciando candidatos para varios organismos cívicos.

El presidente del Comité del Congreso de Kerala Pradesh, Sunny Joseph, dijo que la elección del organismo local servirá como semifinal antes de las elecciones a la Asamblea de 2026.

«Nuestro objetivo es ganar el máximo número de organismos locales, incluidos los seis Corporacioneseste año», afirmó, informó PTI.

(Con aportes de PTI)





