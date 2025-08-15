Las elecciones a menudo están influenciadas por la interferencia

Yakarta, Viva – Presidente DPR RI Señora. criticar el sistema democrático y las elecciones generales (elección) en Indonesia.

Dijo Puan, las elecciones a menudo están influenciadas por intervención y recuerdos. De hecho, cada individuo en este país ya tiene sus propias manos.

PUAN transmitió la crítica en la sesión anual de 2025 MPR en el Complejo del Parlamento, Senayan Yakarta, viernes de 1525. También asistió a la sesión anual, el Presidente de la República de Indonesia. Prabowo Subianto y el séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Brillo).

«En la actualidad, la democracia en nuestras elecciones, además de ser determinadas por las líneas, también a menudo está influenciada por la interferencia y los recuerdos. Todos tenemos las líneas de manos y las oportunidades dadas por Allah Swt, Dios Todopoderoso», dijo Puan.

«Sin embargo, no todos tenemos la misma capacidad de intervenir y dar recuerdos para determinar la dirección de la democracia», continuó.

Tasa de Puan, este sistema dañado se ha convertido en una crítica, así como a los autocríticos de la democracia en las elecciones indonesias que se han ido.

La razón es que la democracia no es una democracia de la intervención y las manos, pero una democracia que brinda la oportunidad para todos los ciudadanos. Despertemos a la democracia que revivirá las esperanzas del pueblo.

«La democracia que no se detiene en la cabina de votación, pero continúa creciendo en los espacios de diálogo, en la cocina del pueblo, en el ayuntamiento, al edificio del Parlamento, por lo que cada decisión nació de una conciencia compartida, no solo un acuerdo de un puñado de élite», explicó.

En una democracia, la gente debe tener un gran espacio para asociar, reunirse, expresar la opinión de las críticas.

«Ahora, la crítica de las personas está presente en diversas formas creativas y utiliza avances tecnológicos, especialmente en las redes sociales, como una boquilla de sonido público», concluyó Puan.