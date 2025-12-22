Las duras críticas de Roy Keane se hicieron eco después de que MU perdiera ante el Aston Villa

VIVA – Leyenda manchester unido, Roy Keanevolvió a emitir duras críticas después de que los Diablos Rojos sufrieran una derrota por 1-2 ante Villa Aston en la continuación primera división.

Lea también: En medio de la derrota de MU, la actitud de Bruno Fernandes está en el punto de mira



El Manchester United llegó a Villa Park con la misión de recuperarse tras empatar 4-4 ante el Bournemouth. Sin embargo, el equipo de Rubén Amorim no logró frenar el impresionante desempeño del Aston Villa, que actualmente se encuentra en una tendencia positiva.

El doblete de Morgan Rogers aseguró la décima victoria consecutiva de los de Unai Emery. Estos resultados significan que Villa está ahora a sólo tres puntos del líder Arsenal. Mientras que un solo objetivo EN Matheus Cunha dicka.

Lea también: Morgan Rogers se vuelve loco, Aston Villa vence 2-1 al Manchester United



Esta derrota se hizo aún más amarga después de que el capitán del equipo, Bruno Fernandes, tuvo que ser retirado en la primera parte por lesión. Se espera que el centrocampista portugués esté de baja durante bastante tiempo.

Roy Keane, experto de Sky Sports, no dudó en dar su valoración. El ex capitán del MU evaluó que varios jugadores no mostraron su máximo esfuerzo en el campo.

Lea también: ¡Lleno de dramatismo! Liverpool somete a 9 jugadores del Tottenham Hotspur



Uno de los nombres que ha sido objeto de críticas es el de Diogo Dalot. Según Keane, se considera que el defensa portugués no hizo una contribución real cuando el equipo estaba bajo presión.

«No basta con tener talento. Hay que trabajar duro y hacer sacrificios por el equipo. Hay demasiados jugadores, como Dalot, que no hacen lo suficiente», afirmó Keane.

Keane también destacó el proceso del primer gol del Aston Villa, cuando Rogers recibió el balón libremente en el costado del campo sin una guardia ajustada.

«Todos pudimos ver que había peligro allí. ¿No se dieron cuenta los jugadores?». añadió Keane.

Por otro lado, la ausencia de Fernandes y Kobbie Mainoo hizo que Amorim diera oportunidades a los jugadores jóvenes. Jack Fletcher y Shea Lacey debutaron con el primer equipo del Manchester United.

El propio Dalot respondió a esta situación enfatizando que cada jugador debe estar preparado para aprovechar las oportunidades.

«Este es el momento para que otros jugadores den un paso al frente y demuestren que son dignos de jugar y conseguir más minutos», dijo Dalot.

Hasta la semana 17, el Manchester United ocupaba el séptimo lugar de la clasificación de la Premier League, a tres puntos del Chelsea, que ocupaba el cuarto lugar.