¡Las divas simplemente cantando de Sheryl Lee Ralph!: Andra Day, Mickey Guyton

Sheryl Lee RalphEl cartel de su 35ª edición anual de Divas Simply Singing! La gala incluirá actuaciones de Andra Day, Mickey Guyton, Jenifer Lewis y Loretta Divine.

El evento de la Fundación Diva se llevará a cabo el 1 de noviembre en el Complejo Cultural Taglyan en Hollywood y también contará con actuaciones de Lalah Hathaway, James Pickens, Gina Taylor-Pickens, la legendaria vocalista Freda Payne y la artista emergente de R&B India Shawn.

«Esta gala es más que una simple celebración: es un poderoso llamado a la acción», dijo Ralph el viernes. «Durante 35 años, nos hemos comprometido inquebrantablemente con nuestra misión a través de la canción, el propósito y el servicio. ¡Divas Simply Singing! de este año honrará audazmente nuestra rica historia, continuará nuestros impactantes esfuerzos y se enfocará estratégicamente en promover la equidad en salud para el futuro».

Los homenajeados de este año incluyen a Jewel Thais-Williams, ganadora del premio Ivory Ralph Legend of Distinction; la Dra. Maya Green, galardonada con el Premio a la Defensa de la Salud; Marilyn McCoo y Billy Davis Jr., ganadores del premio AARP Crossover—Living Legends; y Lula Washington, reconocida con el Premio Activismo Artístico por su impacto en la danza y la expresión cultural.

La gala de 2025 es posible gracias al apoyo del patrocinador presentador Gilead Sciences. En las próximas semanas se anunciarán artistas adicionales e invitados especiales.

Ralph lanzó la Fundación Diva en 1990 para ayudar a combatir el estigma del VIH/SIDA a través de programas artísticos y comunitarios. Inspirada por los amigos que la estrella ganadora del Emmy de “Abbott Elementary” perdió a causa del SIDA, la fundación ha recaudado más de $5,5 millones para poblaciones en riesgo, incluidas aquellas con VIH/SIDA y otras vulnerabilidades.