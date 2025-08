Las diferencias en la religión no son amenazas, sino la riqueza de la nación

Serpong, Viva – Ministro de Religión (Menag) Nasaruddin Umar invita a todos los elementos de la nación a ver las diferencias religiosas como riqueza, no una amenaza. El mensaje fue entregado en el Foro Nacional de Reunión de Armonía Religiosa (Silatnas Fkub) en Serpong, miércoles (6/8/2025).

Leer también: 350 figuras religiosas asisten a Silatnas Fkub 2025, Menag: el núcleo de las enseñanzas religiosas es el amor, no el odio



«Por lo tanto, invito a la religión a ser un factor centríptico (unificador), no centrífugo (rompedor)», dijo el Ministro de Religión Nasaruddin Umar en sus comentarios.

Según Nasaruddin, la religión es como la energía nuclear. Si se usa sabiamente, la religión se convierte en una gran fuerza para la humanidad, pero si se abusan, en realidad puede ser una herramienta destructiva.

Leer también: El estado del campeón defensor, ¿por qué Persib no fue el partido inaugural de la Super League? Esta es una explicación I.League





Ministro de Religión Nasaruddin Umar en el evento Silatnas Fkub 2025

Al Silatnas Fkub, asistieron alrededor de 350 participantes de varias regiones, incluida la gestión de FKUB en toda Indonesia, el jefe de la Oficina Regional del Ministerio de Religión, así como figuras de diversas asambleas religiosas como MUI, PGI, KWI, PHDI, Permudhi y Matakin.

Leer también: WhatsApp lanzó una característica antifraude: los números extranjeros se bloquearon inmediatamente, incluido el ex



También estuvieron presentes representantes de ministerios e instituciones, incluido el Inspector General de Policía. Ahmad Nur Wahid representó al Ministro Coordinador de PMK, Bahtiar Baharuddin representó al Ministro de Asuntos Interiores y Cecep Agus Supriyanta del Ministerio Coordinador de Política y Seguridad.

El Ministro de Religión enfatiza, la armonía entre los creyentes religiosos no es suficiente para ser construido con regulaciones formales, sino que debe nacer de la conciencia interna.

«Por mucho que cualquier ley que hagamos, si el corazón no se comunica, no habla, entonces no hay mucho significado. La armonía no es algo que sea lógica formal, sino una cuestión de interior», dijo.

Además, el Ministro de Religión recordó la importancia de reformar la educación religiosa para no crecer el fanatismo estrecho.

«Si alguien enseña religión al coincidir que su creencia es la única verdad, especialmente para causar conflicto, entonces no enseña religión, sino fanatismo», dijo.

En la misma ocasión, Nasaruddin también invitó a hacer una casa de adoración una «casa humanitaria» que fomenta la conciencia de los valores universales.

«La Casa de Adoración debe ser un lugar para que todos aprendan a ser humanos. Debido a que la humanidad es una, no hay segundo. Necesitamos inculcar este concepto básico en nuestros hijos desde una edad temprana», dijo