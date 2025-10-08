Las dietas basadas en plantas son mejores para las personas y el planeta







Una actualización tan esperada de expertos sobre los cambios dietéticos necesarios para sustentar tanto a los seres humanos como al planeta salud se muestra claramente a favor de un enfoque basado en plantas. La Comisión EAT-Lancet dice que un cambio hacia su dieta de salud planetaria podría prevenir 40.000 muertes prematuras por día en todo el mundo y reducir las emisiones agrícolas de metano en un 15 por ciento para 2050.

La dieta promueve más verduras, frutas, cereales integrales, legumbres y frutos secos, con sólo cantidades modestas de carne, pescado, aves y lácteos. Si te imaginas un plato, la mitad estaría llena de verdura y fruta (más verdura). La mayor parte de la mitad restante serían cereales integrales y proteína vegetals. Hay espacio para pequeñas cantidades de productos animales y grasas saludables, pero muy poca azúcar agregada. La mantequilla no recibe ninguna mención.

El aspecto más polémico es la recomendación de la comisión sobre la carne: sólo 14 gramos por día de carne roja y 29 gramos por día de aves.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente