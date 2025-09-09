Las demandas ‘absurdas’ de Kawhi Leonard vuelven a perseguir a Clippers

Kawhi LeonardEl nombre de repente está de regreso en medio de la controversia de la NBA. Los nuevos informes de Toronto sugieren que el MVP de las Finales 2019 no solo se alejó del Aves rapaces Después de su temporada de campeonato, según los informes, él y su campamento hicieron demandas que los expertos llamaron «largo y absurdo.«

Según el Estrella de TorontoEl tío de Leonard y el asesor de confianza, Dennis Robertson, supuestamente solicitó apuestas de propiedad en compañías externas vinculadas a Maple Leaf Sports & Entertainment, así como $ 10 millones anuales en ingresos de patrocinio garantizados. El pateador? Leonard no tendría que hacer nada por el dinero. Cuando se les dijo a los patrocinadores, esperarían anuncios o apariciones, Robertson lo cerró con una línea simple: «No queremos hacer nada.«

Toronto pasó. Leonard se fue para el Clippers de Los Ángeles. Y ahora las similitudes entre esas solicitudes rechazadas y el El supuesto esquema de tapa salarial de los Clippers son difíciles de ignorar.

Raptors dijo que no, Clippers dijo que sí

Las demandas que Robertson supuestamente hizo en 2019 ahora se lee como un plan para lo que Leonard luego recibió en Los Ángeles. Aspiración, una nueva empresa muy respaldada por el propietario de los Clippers Steve BallmerSegún se informa, canalizó a Leonard $ 28 millones a través de un acuerdo de aprobación de «no presentación». Aparentemente también recibió $ 20 millones en acciones de la compañía.

El Clippers negaron irregularidadesPero la liga ha lanzado una investigación formal. El Atlético informa que el caso dominará las discusiones en la reunión de la Junta de Gobernadores de la NBA en septiembre.

Clippers bajo el escrutinio de la NBA

Si es cierto, esto no sería solo una violación. Sería el caso más grande de la eludencia salarial en la historia de la liga: tens de millones supuestamente fluyen de los libros para mantener a Leonard en Los Ángeles. La NBA ha conservado el bufete de abogados de Nueva York Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para llevar a cabo su investigación. Es el mismo grupo utilizado en las investigaciones de alto perfil de Donald Sterling y Robert Sarver. Ambos hombres fueron presionados en última instancia para vender sus equipos.

Para los Clippers, el momento no podría ser peor. Su ventana de campeonato ya está bajo presión. Ahora, pueden enfrentar sanciones que, según los informes, podrían remodelar la franquicia.

Toronto consiguió el anillo, Los Ángeles recibió el dolor de cabeza

Según los informes, los Raptors se alejaron de las solicitudes «absurdas» de Leonard en 2019, pero no antes de entregar su primer y único campeonato. Esa temporada sigue siendo una de las grandes carreras de un año en la historia de la NBA.

Los Clippers obtuvieron a Leonard a largo plazo, y con él, años de lesiones, desamor de playoffs y ahora un escándalo que aparentemente podría cambiar todo.

Toronto mantuvo su dignidad. Los Ángeles puede terminar pagando el precio.