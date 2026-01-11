Las decisiones de Matt LaFleur en la segunda mitad generan preguntas después de la derrota de los Packers ante los Bears

El Empacadores de Green Bay entraron al medio tiempo de su juego de comodines de la NFC con una ventaja dominante de 21-3 y el balón para abrir la segunda mitad. Menos de 30 minutos después, fueron eliminados de los playoffs, y gran parte de la conversación posterior no se centró en la ejecución, sino en el entrenador en jefe Matt LaFleur.

El colapso de Green Bay en la segunda mitad de la derrota 31-27 ante el Osos de chicago provocó un escrutinio inmediato de las jugadas, la gestión del juego y el enfoque general de LaFleur después del intermedio. Los Packers lograron sólo seis puntos después del medio tiempo y cedieron 28, convirtiendo lo que parecía una victoria rutinaria de playoffs en una derrota sorprendente.

Si bien LaFleur ha sido considerado durante mucho tiempo como uno de los mejores entrenadores ofensivos de la NFL, la forma en que se desarrolló la segunda mitad generó preguntas incómodas, tanto pública como internamente, sobre cuánta responsabilidad tiene por el resultado.

Las decisiones de Matt LaFleur en la segunda mitad generan fuertes críticas

El experto en análisis Warren Sharp estuvo entre los primero en preguntar lo que Green Bay intentaba lograr después del medio tiempo.

“No tengo idea de lo que Matt LaFleur está tratando de hacer en la segunda mitad”, escribió Sharp, señalando que los Packers abrieron la mitad con el balón mientras lideraban 21-3.

Los resultados fueron crudos. En cuatro posesiones en la segunda mitad, Green Bay ganó un total neto de sólo nueve yardas, con un promedio de 0,64 yardas por jugada. Cada viaje terminaba de la misma manera: batea, batea, batea, batea.

Los Packers eventualmente anotarían un touchdown en el último cuarto, aunque Brandon McManus falló el punto extra. McManus también falló un gol de campo de 44 yardas en la penúltima posesión de Green Bay.

La falta de ajustes –o de urgencia– atrajo la atención nacional.

Bill Simmons fue aún más contundente en su valoración.

«La segunda mitad de Matt LaFleur tiene que estar en la lista corta de las peores actuaciones de entrenador en playoffs de este siglo», dijo Simmons en The Ringer.

Para un equipo que entró al medio tiempo con control total, la incapacidad de sostener series o proteger la posición del campo resultó fatal, especialmente cuando Chicago tomó impulso y confianza con cada posesión vacía de Green Bay.

Preguntas sobre el futuro de LaFleur y lo que viene después

A medida que aumentaban las críticas, naturalmente siguieron las especulaciones sobre la posición de LaFleur dentro de la organización. Sin embargo, los expertos de la liga rechazaron anteriormente la idea de que su trabajo estuviera en peligro.

NFL Ian Rapoport de Network informó que LaFleur no estaba entrenando para su trabajo y no sería juzgado únicamente por la derrota en los playoffs.

«Tengo entendido que Matt LaFleur, uno de los mejores entrenadores de la NFL, no está entrenando para su trabajo hoy», dijo Rapoport. «No va a ser juzgado por los próximos cuatro cuartos».

Rapoport agregó que se espera que el presidente de los Packers, Ed Policy, se reúna con LaFleur esta temporada baja para discutir una posible extensión de contrato, lo que indica estabilidad organizacional en lugar de agitación.

Cuando se le preguntó durante el conferencia de prensa posterior al juego Si creía que entrenaría a los Packers la próxima temporada, LaFleur dijo que no era el momento adecuado para abordar tal tema.

La pérdida coloca a Policy, en su primer año supervisando las operaciones futbolísticas, en el centro de una decisión importante. El reportero Matt Schneidman señaló que si bien el currículum de LaFleur sigue siendo sólido, no se puede ignorar la forma en que terminó la temporada.

Green Bay ahora tiene marca de 3-6 con LaFleur en juegos de playoffs y ha sido eliminado en la ronda de comodines en temporadas consecutivas. Si esa tendencia refleja limitaciones de la plantilla, fallos en la ejecución o decisiones de entrenamiento probablemente dará forma a las discusiones internas en el futuro.

Puede que LaFleur no esté en el banquillo, pero la segunda mitad contra Chicago aseguró que las preguntas sobre su enfoque de postemporada, y su capacidad para cerrar juegos, no se desvanecerán silenciosamente esta temporada baja.