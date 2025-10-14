Las cuentas de Instagram para adolescentes restringirán el contenido a la clasificación de películas PG-13

meta Instagram está tomando prestada una página del manual de clasificación de contenidos de Hollywood.

La popular aplicación de fotografía y vídeo dijo que está renovando las cuentas de adolescentes de Instagram para que se «guien» por la clasificación de películas PG-13 de la Motion Picture Association. Lo que eso significa: Los usuarios de cuentas de adolescentes estarán restringidos a ver contenido que contenga el nivel de desnudez, expresión sexual, blasfemia, uso de drogas, violencia y otros temas orientados a adultos que esperarían ver en una película PG-13.

Instagram lanzó cuentas para adolescentes en septiembre de 2024. Están disponibles para adolescentes de 13 a 17 años, que pueden configurar una cuenta supervisada por uno de sus padres (que debe ser mayor de 18 años).

La clasificación PG-13 de la MPA, introducida en 1984, incluye este aviso: «Se advierte fuertemente a los padres. Algunos materiales pueden ser inapropiados para niños menores de 13 años». Las películas recientes y próximas que tienen clasificación PG-13 incluyen “Tron: Ares”, “Superman”, “The Fantastic Four: First Steps”, “F1: The Movie”, “Jurassic World: Rebirth” y “Springsteen: Deliver Me From Nowhere”.

Instagram explicó el motivo de la actualización en una publicación de blog el martes. «Si bien las cuentas para adolescentes ya tienen protecciones integradas, entendemos que el contenido inapropiado sigue siendo una de las principales preocupaciones de los padres, y que nuestra configuración de contenido existente puede resultar confusa. Queríamos alinearnos más estrechamente con un estándar externo con el que los padres están más familiarizados, para brindar claridad y tranquilidad de que cuando su hijo adolescente está en Instagram, ve contenido similar al que vería en una película PG-13 de forma predeterminada».

Según Instagram, los adolescentes que tengan cuentas supervisadas serán colocados automáticamente en la experiencia actualizada «PG-13» y no podrán optar por no participar sin el permiso de los padres. El cambio se aplicará en todo Instagram, incluidos Feed, Historias, comentarios, recomendaciones y resultados de búsqueda. También se aplicará a cuentas completas, por lo que los adolescentes no podrán seguir ni interactuar con cuentas que compartan regularmente contenido designado para mayores de 18 años. Instagram también está introduciendo una configuración de contenido nueva y más estricta para los padres «que desean una experiencia más restrictiva para sus hijos adolescentes».

Las cuentas para adolescentes de Instagram tienen restricciones integradas sobre quién puede contactar a los adolescentes, qué contenido ven y cuánto tiempo pueden pasar usando la aplicación. Según Instagram, desde que se lanzaron las cuentas para adolescentes hace poco más de un año, el 97% de los adolescentes de entre 13 y 15 años han mantenido activadas sus restricciones predeterminadas y el 94% de los padres encuestados dicen que las cuentas para adolescentes les resultan útiles.

Para contextualizar, aquí está la descripción oficial de la clasificación PG-13 de MPA: “Una clasificación PG-13 es una advertencia más severa. [than PG] por la Junta de Clasificación a los padres para determinar si sus hijos menores de 13 años deben ver la película, ya que algunos materiales podrían no ser adecuados para ellos. Una película PG-13 puede ir más allá de la clasificación PG en temas, violencia, desnudez, sensualidad, lenguaje, actividades para adultos u otros elementos, pero no alcanza la categoría R restringida. El tema de la película por sí solo no dará lugar a una clasificación mayor que PG-13, aunque las representaciones de actividades relacionadas con un tema para adultos pueden dar lugar a una clasificación restringida para la película”.

La descripción continúa: «Cualquier uso de drogas requerirá inicialmente al menos una clasificación PG-13. Más que una desnudez breve requerirá al menos una clasificación PG-13, pero dicha desnudez en una película clasificada PG-13 generalmente no tendrá orientación sexual. Puede haber representaciones de violencia en una película PG-13, pero generalmente no violencia realista ni extrema o persistente. El uso único en una película de una de las palabras más duras de origen sexual, aunque sólo como un insulto, inicialmente requiere al menos una clasificación PG-13. Más de una de esas palabrotas requiere una calificación R, al igual que incluso una de esas palabras utilizadas en un contexto sexual”.