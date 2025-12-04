Las criptomonedas son universales y pueden ingresar a todas las industrias

Jacarta – Industria criptoactivos A nivel nacional continúa registrando un crecimiento positivo. Datos de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) a octubre de 2025, el valor de la transacción en un mes aumentó un 27,64 por ciento o alcanzó los 49,28 billones de IDR.

El número de inversores también ha crecido constantemente: en septiembre había 18,61 millones de inversores en criptoactivos indonesios.

Aparte de eso, esta industria y la industria de viajes también están relacionadas, donde según Investopedia, el término criptoturismo se ha popularizado desde 2017.

El criptoturismo se refiere a experiencias de viajes turísticos a países que son amigables con el uso de conceptos y tecnología de criptoactivos. cadena de bloques.

Esta tendencia muestra cómo la innovación en el mundo de los criptoactivos está empezando a influir en las preferencias de viaje y experiencias de los turistas en varios países.

«Las criptomonedas son de naturaleza universal y pueden ingresar a varias industrias, incluida la industria de viajes. Nuestro enfoque como comerciantes de activos financieros digitales (PAKD) es asumir la responsabilidad de ampliar la educación a todos los indonesios con diversos antecedentes industriales sobre los criptoactivos y la tecnología blockchain, tanto los beneficios como los riesgos involucrados», dijo el CMO. la puerta Timothy Martin, jueves 4 de diciembre de 2025.

Por esta razón, la plataforma de criptoactivos Pintu continúa ampliando el alcance de los programas educativos y la inclusión de criptoactivos para el pueblo indonesio. Esta vez, Pintu tuvo la oportunidad de asistir a la oficina de PT Global. Entradas Red (tiket.com).

«Agradecemos a los colegas de tiket.com que dan una calurosa bienvenida al equipo de Pintu, porque creemos que esta colaboración puede fortalecer la comprensión de los criptoactivos», explicó.

Mientras tanto, Gerente Senior de Experiencia y Comunicación de Personas tiket.com Tio Manik afirma tener clubes o comunidades que se forman en función de los intereses de cada empleado.

Desde clubes deportivos como baloncesto, fútbol sala, pádel, hasta clubes de inversión enfocados al mundo de la inversión.

«La llegada de Pintu a nuestra oficina fue ciertamente recibida con entusiasmo positivo por parte de amigos que son miembros del club de inversión y que adquirieron conocimientos sobre criptoactivos y tecnología blockchain directamente de expertos y profesionales», dijo.