Las cosas simples no necesitan ser arregladas, complicadas

Yakarta, Viva – Presidente de la facción de la fiesta Golkar DPR RI, Sarmuki Hablando sobre la propuesta de formar la ley anti -flexión. La tasa de sarmuji, cosas que se pueden manejar simplemente, no necesitan ser reguladas en la ley.

Leer también: Candidatos para jueces de la Corte Suprema: la proyección del sospechoso con un chaleco de principio de Langgar



«No he imaginado que sí (ley anti flexible), las cosas simples no necesitan ser reguladas, complicadas. No regulen la ley», dijo Sarmuji a periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, miércoles 10 de septiembre de 2025.

Sarmuji dijo que cada facción podría hacer pautas o código de conducta relacionados con lo que las cosas estaban permitidas o no realizadas por los miembros del partido.

Leer también: Hasnuryadi Sulaiman niega el cuadro de Paw Golkar aprobado Tanah Laut DPRD



«Puede hacer una base ética para que cada miembro tenga una medida de autoprote y debe recordar constantemente a los miembros del parlamento indonesio», dijo.

También consideró que los asuntos de flexión no necesitan ser regulados en la ley. El problema de la flexión dijo que Sarmuji fue muy recordado por los líderes de sus respectivas facciones.

Leer también: Inaugurado como ministro de P2MI, Golkar inmediatamente buscó un reemplazo para Mukhtarudin en el DPR



«El período de flexión de los asuntos está regulado por la ley, sí, está bastante regulado por los líderes de sus respectivas facciones en esta reunión, creo que porque tienen miedo del liderazgo de la facción», concluyó.

Previamente informó, miembros del Parlamento indonesio de la facción del Partido Gerindra, Ahmad Dhani Proponer una ley anti-flexión que se debatirá en el Parlamento indonesio. Esta propuesta fue entregada para que no hubiera más funcionarios que se mostraron sin empatía a la gente.

Esto fue transmitido por Ahmad Dhani después de asistir a una reunión cerrada entre el Presidente de la República de Indonesia y el Presidente General del Partido Gerindra, Prabowo Subianto con miembros y líderes del Parlamento de la Facción Gerindra en Jalan Kertanegara IV, South Jakarta, lunes 8 de septiembre, 2025 en la noche.

«Le propongo al liderazgo, Bang Dasco, que debe haber una ley anti-flexión, como en China y Bang Dasco, acordó. Con suerte, comisioné la ley contra la flexión para que los indonesios ya no se flexionen», dijo Ahmad Dhani a los periodistas, citado el martes 9 de septiembre de 2025.

Ahmad Dhani explicó, propuso la ley anti flexible después de escuchar las instrucciones y los mensajes de Prabowo.

Prabowo le pidió a todos sus cuadros que mantuvieran orales y comportamientos, no arrogantes y no flexionados.

«El Sr. Prabowo sugirió que el miembro del DPR de Gerindra no debería estar flexionando», dijo.