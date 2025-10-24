Las cooperativas y las mipymes obtienen oportunidades para gestionar la minería, el gobierno alienta el crecimiento de la economía popular

Jacarta – El gobierno ha abierto oficialmente oportunidades para que las comunidades gestionen minas a través de una nueva política que entrará en vigor el 11 de septiembre de 2025. Esta política da prioridad a las cooperativas, las pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y las entidades comerciales pertenecientes a organizaciones comunitarias religiosas para obtener permisos de minería.



Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia Foto : VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

Este paso es parte de los esfuerzos del gobierno para ampliar el acceso económico de la gente y al mismo tiempo fortalecer la aplicación de la ley contra las prácticas mineras ilegales que son perjudiciales para el país. El gobierno enfatiza esta política como una manifestación concreta de la presencia del Estado para garantizar que los recursos naturales se gestionen para el bienestar de la comunidad.

Estas disposiciones están contenidas en el Reglamento Gubernamental (PP) Número 39 de 2025 relativo a la Segunda Enmienda al PP Número 96 de 2021 relativo a la implementación de actividades comerciales de minería de minerales y carbón. Este reglamento es la base para una nueva ley que abre un espacio más amplio para que participen las comunidades en las zonas mineras.

El Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM), Bahlil Lahadalia, enfatizó que el gobierno está preparando regulaciones derivadas para que las cooperativas y las mipymes puedan acceder de manera justa a los permisos de negocios mineros. «Acabamos de publicar el PP. Después de su emisión, redactamos el Reglamento Ministerial. Ahora para las MIPYMES y las cooperativas daremos prioridad a los IUP. Pero para las cooperativas y las MIPYMES que cumplan», dijo Bahlil en Yakarta.

Añadió que el gobierno quiere garantizar que los permisos mineros realmente caigan en las manos adecuadas y estén comprometidos con la preservación del medio ambiente. «Nuestros recursos naturales deben gestionarse lo mejor posible para el bienestar de la nación, el Estado y el pueblo», afirmó Bahlil.

Según Bahlil, esta política es una forma de implementación del mandato del artículo 33 de la Constitución de 1945, así como un seguimiento de la dirección del presidente Prabowo Subianto para que los recursos naturales no sólo pertenezcan a las grandes corporaciones, sino que también proporcionen beneficios directos al pueblo.

En su implementación, las cooperativas y MIPYMES que obtienen permisos están obligadas a cumplir disposiciones técnicas, desde la elaboración de un Plan de Trabajo y Presupuesto (RKAB), brindando garantías de recuperación (jamrek), hasta el cumplimiento de las normas ambientales. El gobierno también está desarrollando un mecanismo para verificar la legalidad y las capacidades técnicas para garantizar que las actividades mineras se lleven a cabo de manera ordenada, segura y sostenible.