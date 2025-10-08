Las cooperativas ahora pueden trabajar en minerales y minas de carbón

Yakarta, Viva – Ministro Cooperativa Ferry Juliántono Dicho, el movimiento del gobierno para permitir que las cooperativas manejen el sector minero en línea con el espíritu del Artículo 33 de la Constitución de 1945, que enfatizó que la gestión de los recursos naturales debe llevarse a cabo para el bienestar máximo de la gente.

Leer también: La familia de la víctima solicitó el colapso del internado islámico Al Khoziny para ser procesado por ley: el piso superior fue fundido pero bajo el Santri Salat



Ferry, en una declaración oficial en Yakarta el martes, dijo que las cooperativas ahora tienen acceso legal para administrar el sector mineral y de minería de carbón (Minerba), incluido mío Gente.

La gestión de la minería por esta cooperativa es posible después de la emisión de la regulación gubernamental (PP) número 39 de 2025, que es la segunda enmienda al PP número 96 de 2021 con respecto a la implementación de actividades comerciales mineras de minerba.

Leer también: Se hunde en el bote de pesca en las mil islas, 5 personas desaparecidas





Ferry Juliántono después de ser nombrado Ministro de Cooperativas

«Se espera que esta política tenga un mayor impacto económico en la comunidad, especialmente en regiones con potencial minero», dijo Ferry.

Leer también: Ministerio de Salud emitida por sedemption circular Publicación SLHS SPPG



Esta nueva regulación confirma el papel de las cooperativas en el sector minero a través de una serie de artículos importantes. Uno de ellos es el artículo 26c, que regula que la verificación administrativa relacionada con la legalidad y la membresía de las cooperativas es llevada a cabo por el Ministro a cargo de los asuntos cooperativos, como base para dar prioridades a las cooperativas.

Además, el Artículo 26E establece que, en base a los resultados de la verificación, el Ministro puede emitir la aprobación de la concesión de un permiso de negocio mineral o mineral de carbón de metal (WIUP) en prioridad a través del sistema OSS. Mientras que el artículo 26F estipula que las cooperativas y las entidades de pequeñas y medianas empresas (PYME) tienen derecho a WIUP con un área máxima de 2.500 hectáreas.

Ferry agregó que se esperaba que esta política pudiera proporcionar un mayor impacto económico para la comunidad, especialmente en áreas que tienen potencial minero.

Hizo hincapié en que la gestión de los recursos naturales, incluido el oro y otros minerales, no solo debe ser realizada por grandes empresas.

Con este PP, las cooperativas que están orientadas hacia el bienestar de las comunidades locales también tienen espacio para desempeñar un papel activo.

De hecho, él cree que la gestión de los pozos petroleros y el mío se convertirán en un nuevo programa de la cooperativa Red and White Village/Kelurahan.

«Estoy seguro de que este programa tendrá un impacto amplio. Esta será una nueva actividad cooperativa y la convertirá en una mejor entidad comercial», dijo. (Hormiga)

https://www.youtube.com/watch?v=8ct3b-hhxia