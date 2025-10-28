Las conversaciones de paz entre Pakistán y Afganistán en Estambul llegan al tercer día sin avances







Conversaciones de paz de horas de duración entre Pakistán y su vecino Afganistán El lunes entró en su tercer día en Estambul, dijeron funcionarios de ambas partes, pero no pudieron llegar a un acuerdo al final del día. Las conversaciones se produjeron un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, prometiera resolver la crisis entre los dos vecinos «muy rápidamente» y mientras las tensiones a lo largo de la frontera seguían siendo altas tras los recientes intercambios de disparos que han matado a decenas de soldados y civiles en ambos lados.

Los enfrentamientos llevaron a Qatar a albergar una primera ronda de negociaciones que desembocaron en un acuerdo de alto el fuego el 19 de octubre entre Islamabad y Kabul. Los medios afganos citaron el lunes a Zabihullah Mujahid, el principal portavoz del gobierno talibán de Afganistán, diciendo que las conversaciones de Estambul aún estaban en curso, sin que aún se anunciara ningún resultado. Los funcionarios paquistaníes también confirmaron que las conversaciones están en marcha, pero la delegación afgana consultó repetidamente a las autoridades en Kabul y Pakistán no obtuvo una respuesta alentadora.

Los funcionarios que tienen conocimiento directo de las negociaciones organizadas por PavoEl gobierno habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a los medios. El ejército de Pakistán dijo el domingo que había matado a 25 militantes mientras «repelía dos importantes intentos de infiltración» a lo largo de la frontera, incluso mientras las delegaciones hablaban en Estambul. También dijo que cinco soldados paquistaníes habían muerto durante intercambios de disparos.

No fue posible verificar las cifras de víctimas porque la zona es remota y fuera del alcance de los medios de comunicación. Trump, hablando al margen de la cumbre de la ASEAN en Malasia el domingo, dijo que se había enterado de que Pakistán y Afganistán habían iniciado esfuerzos de paz y agregó que «lo resolvería muy rápidamente».

Pakistán recomendó este año a Trump para el Premio Nobel de la Paz por ayudar a desactivar una crisis con la vecina India cuando los dos rivales con armas nucleares estaban al borde de un conflicto más amplio. Ese enfrentamiento se produjo tras la matanza de turistas en la Cachemira controlada por India en abril y terminó después de que los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos produjeron una tregua, de la que Trump se ha atribuido repetidamente el mérito.

Las últimas conversaciones de Estambul, organizadas por el gobierno turco y facilitadas por Qatar, tienen como objetivo garantizar que el alto el fuego permanezca intacto y que las dos partes lleguen a un acuerdo más amplio. Pakistán ha acusado durante mucho tiempo a los gobernantes talibanes de Afganistán de permitir que militantes utilicen suelo afgano para lanzar ataques a través de la frontera, acusaciones que Kabul niega rotundamente.

Ningún portavoz del gobierno paquistaní estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios sobre la última ronda de conversaciones, que se esperaba que concluyeran el viernes. Se esperaba una declaración conjunta antes de la medianoche, pero no ocurrió, dijeron los funcionarios. Según dos funcionarios de seguridad paquistaníes, la delegación de islamabad presentó su posición final a los representantes talibanes afganos, destacando que «el patrocinio de terroristas es inaceptable» para Pakistán.

Los funcionarios dijeron que Pakistán también espera que Kabul tome medidas «concretas y verificables» contra los proscritos talibanes paquistaníes, o Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), que ha intensificado los ataques transfronterizos y la violencia desde que los talibanes tomaron el poder en 2021. Los funcionarios dijeron que Turquía, como nación anfitriona, se está esforzando por mantener las discusiones «productivas, fructíferas y resultantes». Dijeron que Pakistán había compartido pruebas sólidas con la parte afgana sobre los ataques transfronterizos de los talibanes paquistaníes desde suelo afgano.

«La posición de la delegación paquistaní sigue siendo lógica, firme y vital para la paz», dijo uno de los funcionarios, añadiendo que «las demandas presentadas por Pakistán son lógicas, bien razonadas y legítimas, e incluso los países anfitriones han reconocido que la postura de Pakistán es justa y justificada». Las comunidades comerciales y fronterizas también esperan un resultado positivo, ya que todos los cruces entre los dos países han estado cerrados durante dos semanas. Cientos de camiones que transportaban mercancías están varados a la espera de la reapertura de rutas comerciales clave. Las regiones fronterizas de Pakistán han experimentado violencia desde 1979, cuando se convirtió en un estado de primera línea en la guerra respaldada por Estados Unidos contra la Unión Soviética en Afganistán.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente