Las conversaciones de paz entre Pakistán y Afganistán en Estambul fracasan en medio de crecientes tensiones fronterizas







Las conversaciones de paz entre Pakistán y Afganistán en Estambul terminaron sin acuerdo, y las partes se culparon mutuamente por la ruptura de las negociaciones destinadas a aliviar las tensiones fronterizas y mantener un frágil alto el fuego, dijeron funcionarios el sábado.

Las tensiones han aumentado en las últimas semanas tras los mortíferos combates fronterizos que mataron a decenas de soldados y civiles. La violencia estalló después de las explosiones en Kabul el 9 de octubre, que el gobierno talibán de Afganistán afirmó que fueron ataques con aviones no tripulados realizados por Pakistán y prometió vengarse. Los enfrentamientos disminuyeron después de que Qatar negoció un alto el fuego el 19 de octubre, que sigue vigente de manera tenue.

El portavoz del gobierno de Afganistán, Zabiullah Mujahid, culpó a Pakistán por el fracaso de las conversaciones y dijo que «las demandas de Pakistán en las negociaciones no eran razonables y las conversaciones no pudieron continuar, la reunión terminó y las conversaciones están estancadas por ahora».

Durante una conferencia de prensa desde la ciudad de Kandahar, en el sur de Afganistán, el sábado, Mujahid dijo Afganistán «No quiere inseguridad en la región y entrar en guerra no es nuestra primera opción», pero señaló que «si estalla la guerra, tenemos derecho a defendernos».

Anteriormente, había reiterado en una declaración escrita que Afganistán «no permitirá que nadie utilice su territorio contra otro país, ni permitirá acciones que socaven su soberanía o seguridad».

Las conversaciones llegan a su fin sin avances

Las conversaciones de dos días en Estambul, mediadas por Turquía y Qatar, fueron la tercera ronda de negociaciones de paz que fueron vistas como uno de los esfuerzos diplomáticos más importantes entre los dos vecinos desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán en 2021. A pesar de la intensa diplomacia de canales secundarios, los funcionarios dijeron que las discusiones se estancaron el viernes por la noche sin avances tangibles.

El Ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, dijo el viernes por la noche al canal privado Geo News que las «conversaciones han terminado» y que la delegación paquistaní regresaba a casa «sin planes para ninguna reunión futura». Añadió que el alto el fuego se mantendría en vigor mientras «no sea violado por el lado afgano».

Pakistán ha acusado repetidamente a los gobernantes talibanes de Afganistán de albergar al Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), un grupo militante responsable de un aumento de los ataques dentro de Pakistán desde 2021. Kabul niega la acusación y dice que no permite que su territorio sea utilizado contra otros países.

Aunque está separado de los talibanes que gobiernan Afganistán, el TTP está estrechamente aliado con ellos y se ha envalentonado desde la toma de Kabul por los talibanes en 2021. Durante su conferencia de prensa, muyahidín Rechazó las acusaciones de que Afganistán era responsable de las acciones del TTP, diciendo que la creación del grupo había sido mucho anterior a la toma de Afganistán por los talibanes en 2021.

Los enfrentamientos continúan

El colapso de las conversaciones se produjo la noche después de que funcionarios afganos informaran que cuatro civiles murieron y otros cinco resultaron heridos en enfrentamientos transfronterizos a pesar de las negociaciones en curso.

Asif dijo que la delegación afgana llegó «sin ningún programa» y se negó a firmar un acuerdo escrito, insistiendo sólo en garantías verbales. «Dijeron que respetarían un acuerdo verbal, pero no hay lugar para eso», afirmó. `No hay ningún plan ni esperanza para una cuarta ronda de conversaciones. Las conversaciones han entrado en una pausa indefinida».

A principios de este mes, el ejército de Pakistán dijo que llevó a cabo ataques aéreos contra los escondites de los talibanes paquistaníes dentro de Afganistán, matando a decenas de personas que describió como insurgentes. Los funcionarios afganos negaron la afirmación, diciendo que entre los muertos había civiles y dijeron que las fuerzas afganas habían atacado puestos militares paquistaníes en represalia, matando a 58 soldados. El ejército de Pakistán reconoció haber perdido 23 soldados en los combates.

La violencia llevó a Qatar a invitar a delegaciones de ambas partes a Dohadonde acordaron un alto el fuego el 19 de octubre. Fue seguido por seis días de conversaciones en Estambul, que resultaron en un acuerdo para extender la tregua y celebrar una tercera ronda los días 6 y 7 de noviembre, conversaciones que finalmente no lograron producir ningún avance.

Cierre de fronteras

Desde entonces, Pakistán ha mantenido cerrados todos sus cruces fronterizos con Afganistán, aunque reabrió parcialmente el principal cruce de Torkham la semana pasada para permitir que los refugiados afganos varados regresaran a sus hogares. El cierre, impuesto el 12 de octubre, ha interrumpido rutas vitales de comercio y tránsito y ha dejado varadas a miles de personas. Cientos de camiones cargados con mercancías siguen atascados a ambos lados de la frontera, cortando una de las arterias económicas más transitadas que une Asia Meridional y Central.

Además de las restricciones fronterizas, Pakistán está llevando a cabo una campaña nacional para deportar a extranjeros indocumentados, la mayoría de ellos afganos. Desde 2023, las autoridades dicen que más de un millón de ciudadanos afganos han sido devueltos como parte de la campaña de repatriación. Pakistán también ha sido testigo de un aumento de los ataques militantes, muchos de ellos reivindicados por el TTP, designado como organización terrorista por Estados Unidos y las Naciones Unidas.

